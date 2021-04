VREME JE ZA SETVU KUKURUZA

U Brđanskoj klisuri do čevrtka 31. decembra, od 8 do 16 časova, izvodiće se radovi na redovnom održavanju magistralnog puta Čačak – Gornji Milanovac, odnosno na sanaciji kosina. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila, uz povremenu obustavu saobraćaja u trajanju od 15 do 20 minuta, obaveštavaju iz JP “Putevi Srbije“. […]

