Slične Vesti
Grad Kultura

ВЕЧЕРАС предавање „Баштина Михаила Константиновића“

G. D.

Предавање „Баштина Михаила Константиновића“ одржаће проф. др Јовица Тркуља вечерас, 17. август у 19 чаасова у Галерији Народног музеја у Чачку.
Društvo Kultura

ВАЖАН ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ!

vladecaglas

Издавачка делатност Градске библиотеке у Чачку синоним је за обнову и похрањивање грађе од изузетног културног и историјског значаја! Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” је у оквиру 60. Дисовог пролећа и обележавања 175 година Библиотеке у Чачку изнедрила још један важан издавачки подухват. Овај превод целокупног песничког стваралаштва песника утопљених душа је јединствен у нас. Као полазна […]
Kultura

ДАНАС – ПОЕТСКИ МАРАТОН

G. D.

Маратонци трче поетски круг У петак 28. априла, на пет локација у Чачку одржава се једанаесточасовни Поетски маратон под слоганом „Маратонци трче поетски круг”. Програм у склопу јубиларног 60. Дисовог пролећа и Националне престонице културе 2023. обухвата пет сегмената усклађених са четири тематске целине Чачанске родне. Поетски маратон почиње од 13 ч. у Дворишту чачанске Библиотеке, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.