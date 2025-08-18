Slične Vesti
ВАЖАН ИЗДАВАЧКИ ПОДУХВАТ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ!
Издавачка делатност Градске библиотеке у Чачку синоним је за обнову и похрањивање грађе од изузетног културног и историјског значаја! Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” је у оквиру 60. Дисовог пролећа и обележавања 175 година Библиотеке у Чачку изнедрила још један важан издавачки подухват. Овај превод целокупног песничког стваралаштва песника утопљених душа је јединствен у нас. Као полазна […]
ДАНАС – ПОЕТСКИ МАРАТОН
Маратонци трче поетски круг У петак 28. априла, на пет локација у Чачку одржава се једанаесточасовни Поетски маратон под слоганом „Маратонци трче поетски круг”. Програм у склопу јубиларног 60. Дисовог пролећа и Националне престонице културе 2023. обухвата пет сегмената усклађених са четири тематске целине Чачанске родне. Поетски маратон почиње од 13 ч. у Дворишту чачанске Библиотеке, […]