Променљиво облачно са сунчаним интервалима, понегде киша

Извор: РТС, РХМЗ

У Србији променљиво облачно са сунчаним интервалима, који ће бити дужи ујутро и преподне. На истоку и југоистоку земље уз нешто више облачности, а понегде с кишом и локалним пљусковима уз могућност грмљавине. Дуваће слаб до умерен ветар, углавном северних праваца.

Фото: Јасна Баралић

У Београду ће ујутру и пре подне бити претежно сунчано, после подне променљиво облачно. Ветар слаб, западни и северозападни.

Најнижа температура од 15 до 17, а највиша око 29 степени.

У среду и четвртак биће топлије и изнад већег дела земље претежно сунчано, само се у четвртак на северу очекује мало и умерено облачно, али углавном суво.

У петак пролазно наоблачење с кишом, пљусковима и грмљавином, уз појачан северни ветар и пад температуре. Затим променљиво облачно и свежије.

Киша се као ретка појава очекује само у брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије, а крајем периода понегде и у осталим крајевима.

Смањење радне способности и депресија код метеоропата

Повољна биометеоролошка ситуација за већину хронично оболелих. Известан опрез се саветује нервно лабилним и особама са респираторним тегобама.

Смањење радне способности и депресија су могуће метеоропатске реакције. Пажња се препоручује учесницима у саобраћају.

