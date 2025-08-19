Извор: РТС, РХМЗ
У Србији променљиво облачно са сунчаним интервалима, који ће бити дужи ујутро и преподне. На истоку и југоистоку земље уз нешто више облачности, а понегде с кишом и локалним пљусковима уз могућност грмљавине. Дуваће слаб до умерен ветар, углавном северних праваца.
Променљиво облачно са сунчаним интервалима, понегде киша
У Београду ће ујутру и пре подне бити претежно сунчано, после подне променљиво облачно. Ветар слаб, западни и северозападни.
Најнижа температура од 15 до 17, а највиша око 29 степени.
У среду и четвртак биће топлије и изнад већег дела земље претежно сунчано, само се у четвртак на северу очекује мало и умерено облачно, али углавном суво.
У петак пролазно наоблачење с кишом, пљусковима и грмљавином, уз појачан северни ветар и пад температуре. Затим променљиво облачно и свежије.
Киша се као ретка појава очекује само у брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије, а крајем периода понегде и у осталим крајевима.
Смањење радне способности и депресија код метеоропата
Повољна биометеоролошка ситуација за већину хронично оболелих. Известан опрез се саветује нервно лабилним и особама са респираторним тегобама.
Смањење радне способности и депресија су могуће метеоропатске реакције. Пажња се препоручује учесницима у саобраћају.