PREDSTAVLJEN KRIMI – ROMAN „DECA ZLA“ MIODRAGA MAJIĆA

„Deca zla”, krimi-roman Miodraga Majića koji je ove godine izašao u „Vulkan izdavaštvu” predstavljen je u Gradskoj biblioteci „Vladislav Petković Dis” u ponedeljak, 9. decembra. O romanu su govorili autor Miodrag Majić i književni kritičar Gojko Božović. Odlomke je čitao dramski umetnik Bratislav Janković.



Radnja romana „Deca zla” građena je na ideji o izvršenju „više pravde”, tj. na ideji o satiranju zla brutalnim ubistvom kontroverznog političara i biznismena. Istraga koju vodi glavni junak, beogradski advokat Nikola Bobić, odvodi čitaoca do neočekivanog završetka koji obiluje brojnim preokretima i vezuje se za prepoznatljive događaje iz naše društvene stvarnosti, ali i iz ne tako davne prošlosti.



Miodrag Majić je odgovarajući na pitanja i vraćajući se određenim zanimljivim i intrigantnim epizodama iz romana ispričao šta mu je bila inspiracija, šta je od događaja u knjizi stvarno, a šta fikcija. On je rekao da je svesno posejao skrivene ravni romana za one pažljivije i zahtevnije ljubitelje pisane reči, ali da nekih ni sam nije bio svestan na početku. Majić je publici otkrio šta čita u slobodno vreme, ali i na koji način se štiti od zla sa čijim se pojavnim oblicima svakodnevno susreće zbog prirode posla kojim se bavi. On je rekao da iako uvek nešto piše, dugo se libio da započne roman, dodavši da se u njemu toliko priča nakupilo da je počeo sa pisanjem da se ne bi razboleo.



Miodrag Majić je doktorirao krivično pravo i radi kao sudija Apelacionog suda u Beogradu. Objavio je više stručnih monografija i članaka iz oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava. Već desetak godina redovno objavljuje tekstove na svom blogu (Blog sudije Majića) u kojima govori o pravu i pravosuđu otvoreno i bez cenzure. Autor je zbirke satiričnih priča „U ime naroda”. Njegov roman prvenac „Deca zla” je pre svega izvanredno ispričana priča, baš ono što čačanska književna publika zna da ceni, a to je i pokazala velikim odzivom i interesovanjem za ovaj program.

Izvor: Gradska biblioteka