ПРИЛАГОДИТЕ ВОЖЊУ УСЛОВИМА НА ПУТУ!

ЈП „Путеви Србије“ апелује да учесници у саобраћају буду посебно опрезни приликом вожње и да прилагоде брзину кретања условима на путу, јер се, према упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода, 18. и 19. новембра, очекује облачно и осетно хладније са кишом.
На подручју југозападне, јужне и југоисточне Србије падавине ће бити обилније, локално на подручју Косова и Метохије очекује се од 50 до 100 мм за 48 сати, а у регионима југозападне и југоисточне Србије од 30 до 60 мм за 48 сати.
Возачима саветујемо да возе пажљиво, поштују ограничења брзине, као и да прилагоде брзину кретања условима на путу.
ЈП „Путеви Србије“