Društvo

ПРИЛАГОДИТЕ ВОЖЊУ УСЛОВИМА НА ПУТУ!

Z. Ј. Komentara (0)

ЈП „Путеви Србије“ апелује да учесници у саобраћају буду посебно опрезни приликом вожње и да прилагоде брзину кретања условима на путу, јер се, према упозорењу Републичког хидрометеоролошког завода, 18. и 19. новембра, очекује облачно и осетно хладније са кишом.

На подручју југозападне, јужне и југоисточне Србије падавине ће бити обилније, локално на подручју Косова и Метохије очекује се од 50 до 100 мм за 48 сати, а у регионима југозападне и југоисточне Србије од 30 до 60 мм за 48 сати.

Возачима саветујемо да возе пажљиво, поштују ограничења брзине, као и да прилагоде брзину кретања условима на путу.

ЈП „Путеви Србије“

Slične Vesti

полиција
Društvo Hronika

Ухапшен осумњичени да је аутомобилом ударио жену, која је од задобијених повреда преминула

G. D.

САОПШТЕЊЕ МУП, ПУ ЧАЧАК Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, ефикасним оперативним радом, ухапсили су С. Д. (1978) из околине Лучана, осумњиченог да је на путу Лучани – Гуча, аутомобилом ударио четрдесетогодишњу жену, која је од задобијених повреда преминула, а чије је беживотно тело прекјуче поподне  пронађено у шипражју поред пута. Он се сумњичи да […]

ЛЕТЊА КИША (Фото: Слађана Белић)
Društvo

Последњег дана маја смена сунца и пљускова

G. D.

ИЗВОР:РТС Променљиво облачно и топлије уз смену сунчаних интервала и краткотрајне кише или пљускова са грмљавином. Температура у даљем порасту. Ветар слаб, променљив. Најнижа температура од 10 до 16, највиша од 24 на северозападу до 30 степени на југоистоку. У Београду променљиво облачно са сунчаним инетвалима, у појединим деловима града могућа је краткотрајана киша. Температура око […]

СТРУЈА
Društvo

Више насеља сутра шест сати без струје

G. D.

Због радова на редовној годишњој ревизији у трафо-станици „Јездина“, без електричне енергије биће потрошачи у насељу око кафане „Гурман“ и Лупњаче, у Бељини, Парменцу, Риђагама, Паковраћу, Јездини и Придворици.Планирано је да се радови изводе у временском интервалу од 08:00 до 14:00 часова.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.