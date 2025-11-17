У ЛОЗНИЦИ ИЗГРАЂЕНА ПРВА ЋУМУРАНА

SERVISNE INFORMACIJE za sredu, 20. januar HITNA POMOĆZa protekla 24 sata obavljeno je 12 pregleda u ambulanti i 36 kućnih poseta.GREJANJENema planiranih radova. Eventualne kvarove građani mogu prijaviti pozivom na telefon 320 666.ELEKTRODISTRIBUCIJAZbog radova na dalekovodu za Konjeviće, bez električne energije danas će biti potrošači u delu Konjevića i Ljubić polja u intervalu od 10.00 […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

