ПРОХОДНИ ПУТЕВИ, УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ

Ovo je početak našeg boljeg života Troje malih Jovanovića i njihov otac uselili su se danas u svoju novu kuću izgrađenu u tromesečnoj akciji humanih ljudi. Umesto trošne, nebezbedne kuće bez osnovnih uslova za život ubuduće će uživati u moderno opremljenom domu. Dečaci Miloš (14) i David (12) i najmlađa Danijela (11) su presrećni što […]

