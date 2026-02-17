ПРОХОДНИ ПУТЕВИ, УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ

Последњег дана продуженог викенда снег је пао у свим крајевима Западне Србије. Сви путеви у Србији су проходни, али су коловози влажни и на неким деоницама има снега до пет центиметара, као и одрона, поледице и магле.
Снег који је рано јутрос почео да пада на територији Моравичког округа није изазвао веће проблеме на путевима, али ни проблеме у снабдевању електричном енергијом.
– Сви путни правци на територији општине Горњи Милановац су проходни, коловози су влажни, па се возачима саветује опрез. Екипе зимске службе су на терену, чисте путеве и посипају со. Струје тренутно нема на Равној и Гојној гори. Екипе су на терену и очекујемо да ће проблеми бити решени веома брзо. Такође, на Руднику је формиран снежни покривач, али падавине нису направиле проблеме – рекао је Милорад Димитријевић, начелник Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.
Путеви су проходни у драгачевском и ивањичком крају, а проблеме у снабдевању електричном енергијом имали су мештани Месне заједнице Кушићи.
ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се током данашњег дана очекује појачан интензитет саобраћаја на свим државним путевима на територији Републике Србије, посебно на аутопутевима, главним путним правцима ка већим градским центрима, као и на деоницама које воде ка туристичким и планинским центрима. Услед неповољних временских услова, који могу укључивати падавине, смањену видљивост и клизаве коловозе, возачима се саветује максималан опрез у вожњи.
