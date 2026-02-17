Region

ПРОХОДНИ ПУТЕВИ, УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ СТРУЈОМ

Z. Ј. Komentara (0)

Последњег дана продуженог викенда снег је пао у свим крајевима Западне Србије. Сви путеви у Србији су проходни, али су коловози влажни и на неким деоницама има снега до пет центиметара, као и одрона, поледице и магле.

Снег који је рано јутрос почео да пада на територији Моравичког округа  није изазвао веће проблеме на путевима, али ни проблеме у снабдевању електричном енергијом.

Снег у Катрићима

– Сви путни правци на територији општине Горњи Милановац су проходни, коловози су влажни, па се возачима саветује опрез. Екипе зимске службе су на терену, чисте путеве и посипају со. Струје тренутно нема на Равној и Гојној гори. Екипе су на терену и очекујемо да ће проблеми бити решени веома брзо. Такође, на Руднику је формиран снежни покривач, али падавине нису направиле проблеме – рекао је Милорад Димитријевић, начелник Штаба за ванредне ситуације општине Горњи Милановац.

Путеви су проходни у драгачевском и ивањичком крају, а проблеме у снабдевању електричном енергијом имали су мештани Месне заједнице Кушићи.

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се током данашњег дана очекује појачан интензитет саобраћаја на свим државним путевима на територији Републике Србије, посебно на аутопутевима, главним путним правцима ка већим градским центрима, као и на деоницама које воде ка туристичким и планинским центрима. Услед  неповољних временских услова, који могу укључивати падавине, смањену видљивост и клизаве коловозе, возачима се саветује максималан опрез у вожњи.

В. Ј.

Slične Vesti
Region

АМСС: СТАЊЕ НА ПУТЕВИМА (ВИДЕО)

G. D.
Dragačevo Region

Омладински трубачки оркестри финалисти 62. Драгачевског сабора трубача

G. D.

Омладински трубачки оркестри финалисти 62. Драгачевског сабора трубача Омладински трубачки орестри који ће се борити за саборске награде на 62. Драгачевском сабору трубача су:  1. Данијел Дејковић, Загужање  2. „Драгачевски подмладак“, Гуча  3. Дарко Ивановић,Владичин Хан  4. „Сосе и Лале“ /ансамбл МШ „Јосиф Маринковић“, Зрењанин   5. Сава Трајковић, Загужање  6. Урош и Огњен Васиљевић, Пожега […]
Ivanjica Region

Jovanovići sa Opaljenika se uselili u kuću

I. М.

Ovo je početak našeg boljeg života  Troje malih Jovanovića i njihov otac uselili su se danas u svoju novu kuću izgrađenu u tromesečnoj akciji humanih ljudi. Umesto trošne, nebezbedne kuće bez osnovnih uslova za život ubuduće će uživati u moderno opremljenom domu. Dečaci Miloš (14) i David (12) i najmlađa Danijela (11) su presrećni što […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.