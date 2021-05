Promenljivo oblačno, stiže malo svežiji vazduh

IZVOR: RTS

Stiže malo svežiji vazduh i spušta temperaturu, najviše na severu zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 12 stepeni, najviša dnevna od 17 do 23. U Beogradu suvo i 5 stepeni svežije, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni.

Promenljivo oblačno i malo svežije, u većini mesta suvo, ponegde kratkotrajna kiša. Vetar slab, severni i severeistočni.

Foto: Sladjana Belić

Najniža temperatura od 8 do 12, najviša od 17 na severu do 23 stepena na jugoistoku.

U petak toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne naoblačenje, uveče i noću mestimično kiša, ponegde i pljusak sa grmljavinom.