RATARSKIM KULTURAMA POTREBNO JOŠ KIŠE

Ni prošlonedelje padavine od oko 20 litara po metru kvadratnom, nisu bile dovoljne kako bi se zadovoljile potrebe zemljišta, zbog čega su ratari u problemu na početku setve ozimih kultura.

Izrazita suša proteklih meseci dodatno je isušila zemljište, pa je u ovom trenutku potrebno još oko 80 litara kiše po metru kvadratnom kiše, izjavio je agenciji MNA, savetodavac za ratarstvo Poljoprivredne savetodavne stručne službe Čačak, Milan Damljanović.

“Pošto je palo oko 20 litara kiše, još uvek imamo deficit od 70 do 80 litara i neophodno bi bilo da u naredih nekoliko dana padne još 30 do 40 litara kako bi se izvršila priprema zemljišta za setvu ozimih kultura”, naveo je Damljanović.

Ipak, prognoza za sada nije previše optimistična, ali se Damljanović nada novim padavinama, jer kako kaže, priroda vuče nekom proseku.

“Dugogodišnja posmatranja pokazuju da uvek posle duže suše dolazi do kišnog perioda. Po nekim prognozama, za par dana se očekuje još kiše, pa se nadam da to biti dovoljno da se izvrši uspešna obrada zemljišta, ako ne neko duboko oranje, onda pliće koje trepe pšenica i ječam”, istakao je on.

Izvor: MNA