RIBOLOVNI KUTAK ZAPADNE SRBIJE, RIBA SE SPREMA ZA ZIMU

Toplom vremenu je došao kraj i zima nas podeća da polako dolazi. Dani su sve hladniji, takođe i vode, riba to oseća i počinje da se prilagođava novim uslovima. To podrazumeva da se sve više grupiše, traži mesta gde je voda toplija i sprema se da prezimi. Odlazi u zimovnike, a na svakoj reci i jezeru iskusni ribolovci znaju koja su to mesta i tamo pokušavaju da okušaju svoju sreću. Naravno, gde je to dozvoljeno.

Naše kolege, kojima su Lim i Drina pri srcu, krenule su prema tim područijima i ostvarile dobre ulove bele ribe, a uhvaćeni su i lepi primerci mladice. Na Limu su hvatani nešto manji komadi u odnosu na one u Drini, ali svima je zajedničko da su vraćeni u reku. Na jezeru kod Kokinog Broda riba se grupiše oko brane, protekle nedelje tamo su hvatani keder i bodorka, dok je na jezeru Vrutci najviše ima na mestu gde se Đetinja uliva u jezero. I tu je pecan keder, a fino se javljala i bela riba. Na samoj reci Đetinji, kao i na Rzavu, pecan je klen. Na Zapadnoj Moravi, od Ovčar Banje do Donje Gorevnice, ostvareni su dobri ulovi štuke, a pored ove grabljivice kod Ovčar Banje hvatana su babuška i klen, a u Parmencu još i bela riba. Bela riba i keder su, pored već pomenute štuke, lovljeni kod mosta na kružnom putu i u Donjoj Gorevnici. Na Knićkom jezeru, peca se ispod mosta na ribarskoj stazi, osim bele ribe bilo je pojedinačnih ulova smuđa i šarana.

Za kraj, još jedno podsećanje kolegama da se, ako ih je toplo vreme, koje je neuobičajeno dugo trajalo, malo uspavalo, prilagođavaju zimskim uslovima, jer riba to već uveliko čini. I sledeći susret zakazujemo na stranama “Čačanskog glasa“, a do tada BISTRO!!!

Pripremili: Šnel i Duba