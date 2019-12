U ČAČKU POČELO PRIKUPLJANJE POTPISA ZA OSLOBAĐANJE ALEKSANDRA OBRADOVIĆA

Savez za Srbiju započeo je juče u Čačku prikupljanje potpisa građana kako bi se obustavio sudski i politički progon Aleksandra Obradovića iz Valjeva, kao i da se pusti na slobodu.

Poverenik Demokratske stranke u Čačku Mirjana Milenković Talović kaže da postoji više razloga za potpisivanje ove peticije.

– Važno je da Obradović zna da nije sam u ovome što mu se desilo, a sa druge strane, želimo da pokažemo građanima solidarnost oko važnih stvari. Po ko zna koji put se pokazalo da sloboda nije nešto što se jednom osvoji i ostane osvojena. Sloboda je nešto što se osvaja svakog dana i sloboda je nešto što iziskuje veliku solidarnost – naglasila je Milenković Talović.

Prema njenim rečima, dešavama sa Obradovićem nam pokazuju gde se Srbija trenutno nalazi.

– On (Obradović) je neko ko je skupio hrabrosti, izašao i rekao ono što niko nije smeo da izgovori, a to je da neko manipuliše našim novcem i u ovom slučaju biva optužen umesto onih koji to čine – navela je Milenković Talović.

Milan Roganović iz Srpskog pokreta Dveri u Čačku tvrdi da se u slučaju Obradovića radi o montiranom političkom procesu.

– Čovek koga možemo smatrati herojom Srbije, smogao je snage da izađe sa istinom u javnost o malverzacijama koje idu do vrha države kada je reč o naoružanju. Zar je normalo da takav čovek bude pritvoren i proglašen za neprijatelja državnog režima – istakao je Roganović.

On je izrazio očekivanje da će potpise prikupiti od što većeg broja građana kako bi se Obranović našao na slobodi.

Kako je rečeno, i narednih dana biće prikupljani potpisi građana.

Izvor: MNA