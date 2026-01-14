САОПШТЕЊЕ ИЗ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПОВОДОМ СИНОЋЊЕГ ИНЦИДЕНТА

Iako je iz preduzeća „Putevi Srbije“ pre nekoliko dana stiglo saopštenje da su završeni kompletni radovi na deonici puta Trbušani-Čačak (Ljubić), u Ulici Aleksandra Savića i saobraćaj se odvija normalno, gradonačelnik Čačka danas je rekao da će ulica biti u punom profilu gotova za petnaestak dana, da je ostalo još dosta toga da se završi: […]

