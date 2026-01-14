САОПШТЕЊЕ ИЗ КАБИНЕТА ГРАДОНАЧЕЛНИКА ПОВОДОМ СИНОЋЊЕГ ИНЦИДЕНТА

Током прославе дочека православне Нове године у Чачку, певачица Ана Бекута била је изложена непримереном понашању дела присутних који су је, за време наступа, гађали грудвама и леденицама.
Упркос инциденту и потенцијално небезбедним околностима, Ана Бекута је показала висок ниво професионализма и одговорности, те је наступ одржала до краја, не прекидајући програм и не дозволивши да догађај ескалира.
Овакво понашање представља грубо непоштовање према уметници са вишедеценијском каријером, али и према самом догађају који је требало да протекне у духу празника, културе и заједништва и Граду, који је својим суграђанима припремио незабораван дочек. Гађање извођача током јавног наступа, нарочито жене, која ради свој посао, не може се оправдати као шала и не приличи ниједној цивилизованој прослави.
Ана Бекута је током целе каријере показивала поштовање према публици, а овакви инциденти не смеју постати део јавних манифестација.
Кабинет градоначелника Чачка