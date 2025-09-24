САОПШТЕЊЕ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“

ЈП „Путеви Србије“, обавештава целокупну јавност да се у периоду од 29.09. – 02.10.2025. године, спроводе функционална тестирања система аутоматског управљања на деоници ауто-пута Паковраће-Прилипац (Пожега) у тунелима Лаз и Муњино брдо, у складу са оперативним планом поступања у случају ванредних догађаја, сходно:
„Закону о заштити од пожара“ (Сл. Гласник РС 87/2018);
„Правилнику о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката“ (Сл. Гласник РС 6/2024);
„Уредби о условима и поступку успостављања режима пробног рада ради одвијања друмског саобраћаја на државним путевима“ (Сл. Гласник РС 70/2025-34)У складу са захтевима за функционално тестирање система управљања и надзора, као и безбедносних система у тунелу, неопходно је да обе тунелске цеви буду истовремено затворене за саобраћај током извођења свеобухватних тестова.
Тестови ће се изводити у присуству представника релавантних институција и сертификованих тела из делокруга надлежности, одговорних извођача радова, надзорних органа, стручног особља испред Инвеститора-управљача државних путева ЈП „Путеви Србије“ као и представника МУП – Сектора за ванредне ситуације и Комисије за технички преглед.
Функционално тестирање SCADA система обухвата симулације стварних сценарија ванредних ситуација (нпр. саобраћајна незгода, пожар, евакуација, детекција дима, активација вентилације и сигнализације), који захтевају синхронизовано управљање свим подсистемима тунела у обе цеви.
Током тестирања, могуће су аутоматске реакције система које укључују затварање портала, промене сигнализације, активирање звучних и визуелних аларма, те управљање вентилацијом и расветом – све у реалним условима, док делимична обустава саобраћаја онемогућава комплетну проверу аутоматизованих одговора система на симултане догађаје у обе цеви и ремети ток тестирања.
Потпуна обустава саобраћаја у обе тунелске цеви током функционалног тестирања је од суштинске важности за правилно извођење свих планираних сценарија, објективну оцену исправности система и безбедност свих учесника.
Делимична или повремена затварања нису безбедна за учеснике у саобраћају нити довољна за спровођење SCADA тестирања у обиму који захтева технички стандард и онемогућавају реалне симулације нужне за потпуну верификацију SCADA система.
Алтернативни правац:
У периоду потпуне обуставе саобраћаја на деоници ауто-пута Паковраће-Прилипац (Пожега) саобраћај ће се одвијати деоницом пута И Б реда број 23 Чачак-Пожега, уз постављање привремене саобраћајне сигнализације.
ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да имају стрпљења, поштују измењени режим саобраћаја, постављену привремену саобраћајну сигнализацију и да вожњу прилагоде условима на путу.
ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“