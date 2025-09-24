Dragačevo

ЛУЧАНИ ДОБИЈАЈУ ПРЕТОВАРНУ СТАНИЦУ

Министарка заштите животне средине Сара Павков потписала је недавно уговор са Миливојем Доловићем, председником Општине Лучани о изградњи претоварне станице у овој општини.

Приликом потписивања уговора министарка Павков изјавила је да су средства додељена на основу Јавног конкурса за суфинансирање пројеката изградње система управљања отпадом у 2025. години.

  • На основу уговора који смо потписали, Општина Лучани добиће савремену претоварну станицу за ефикаснији и економичнији транспорт отпада, што ће смањити утицај на животну средину. У Свилајинцу ће бити изграђена трансфер станица са рециклажним двориштем, која ће омогућити бољу селекцију отпада, смањење депоновања и нелегалног одлагања отпада, уз пласирање рециклабила на тржиште – рекла је Павков.

Министарка је навела да ресорно министартсво сваке године издваја средства за суфинансирање оваквих пројеката.

  • Тиме шаљемо јасну поруку да управљање отпадом мора постати уређен и одржив систем у свакој општини. Ово је директна подршка циркуларној економији, смањењу загађења, али и квалитетнијем животу грађана – поручила је министарка.

Извор: Министарство заштите животне средине
Приредила: В. Ј.

