Slične Vesti
Escaperoom za početak odličnog provoda
Escaperoom za početak odličnog provoda Ako ste u potrazi za nečim zabavnim, izazovnim i drugačijim, onda je odlazak u escaperoom sjajna ideja za početak odličnog provoda u Beogradu. Ova popularna aktivnost postaje sve popularnija u Srbiji, a Beograd ima mnogo fantastičnih escaperoom igara koji pružaju nezaboravno iskustvo. U ovom članku, otkrićemo vam šta su escaperoom-ovi, […]
Pokloni za proslave i jubileje – Kako odabrati najbolji poklon za drage ljude
Pokloni za proslave i jubileje – Kako odabrati najbolji poklon za drage ljude Kada dođemo u priliku da poklonimo nešto dragim osobama, često se nađemo pred dilemom koji će to poklon biti najadekvatniji i kako da najbolje izrazimo ljubav i poštovanje. Pokloni za proslave i jubileje mogu se poklanjati kako bliskim osobama, tako i kolegama […]
UČESTVUJ U DELUXE NAGRADNOJ IGRI U LIDLU – OSVOJI BMW ILI NEKU OD DRUGIH VREDNIH NAGRADA
UČESTVUJ U DELUXE NAGRADNOJ IGRI U LIDLU – OSVOJI BMW ILI NEKU OD DRUGIH VREDNIH NAGRADA Lidlova Deluxe nagradna igra, u kojoj mogu učestvovati potrošači širom Srbije, počinje 14. novembra i traje sve do 16. decembra, a učesnike očekuju brojne vredne nagrade poput vaučera za putovanje, IPhone 15 Pro mobilnih uređaja, Zepter prečišćivača vazduha, LG […]