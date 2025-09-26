Društvo

СЕЋАЊЕ НА ХАЏИ-ПРОДАНОВУ БУНУ И ЂАКОНА АВАКУМА

ПИШЕ: др Милош Тимотијевић, историчар

У рану јесен 1814. године у околини Чачка планула је побуна против турске власти позната као Хаџи-Проданова буна. Иако краткотрајна и угушена у крви, она је показала да народ, упркос страховитим турским одмаздама после Првог српског устанка, није одустао од идеје слободе. Овај устанак, подигнут у време општег страха и безнађа, био је увод у нови талас борбе који ће уследити већ 1815. Милошевим устанком.

У тим догађајима своје место је заузео и један млади монах и ђакон Авакум (по рођењу крштен именом Лепоје). Рођен је око 1794. у Кнез-Пољу под Козаром, замонашио се у манастиру Моштаници, под духовним вођством игумана Генадија Шувака, где је учио књигу и рукоположен за ђакона. После пропасти Јанчићеве буне (српска побуна против турске власти у Босанском пашалуку, која се десила 1809. године у околини Градишке под вођством Јована Јанчића-Сарајлије), погибије свога оца и разарања манастира, са мајком је пребегао у Србију и уточиште нашао у манастиру Благовештење у селу Трнави код Чачка, под управом игумана Пајсија Ристовића.

Током Хаџи-Проданове буне 1814. године, Авакум је ухваћен са игуманом Пајсијем и окован одведен у Београд. Осудили су га на најсуровију смрт – набијање на колац. На путу ка губилишту носио је свој колац певајући духовне песме. Два пута му је понуђено да промени веру и тиме спасе живот, али је одлучно одбио, остајући веран православљу и својој заклетви. Ни преклињање мајке није поколебало његову одлуку. Према усменом предању наводно су и сами Турци били задивљени снагом његове вере и непоколебивошћу.

Зато му је учињена „милоост“. Најпре је убијен, а затим мртав набијен на колац је 17. децембра 1814. године. Српска православна црква га је канонизовала 1962. године, одредивши да се његов спомен празнује 30. децембра (17. децембар по старом календару). Иконографски је представљен у више српских цркава и капела, а у народној усменој традицији, поезији и драми опеван као пример неустрашивог исповедника православне хришћанске вере.

