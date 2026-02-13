квар водовод
Grad

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 13. фебруар

G. D. Komentara (0)

Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 13. фебруар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњем квару на водоводној мрежи у Улици 664 у Кулиновцима.

На тој локацији је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно.

Slične Vesti
Aktuelno Grad

Најављена улагања у путну инфраструктуру и градња новог тржног центра на земљишту некадашње фабрике „1. мај“

G. D.

ГРАДСКО РУКОВОДСТВО У ПОСЕТИ МЕШТАНИМА МЗ „КЉУЧ“ Градско руководство, на челу са градоначелником Чачка Милуном Тодоровићем, посетило је данас Месну заједницу „Кључ“, где су са мештанима овог дела града разговарали о њиховим проблемима и потребама, али и предочили им који су планови локалне самоуправе за даље инфраструктурно уређење ове Месне заједнице. Како су становници овог […]
Grad

КАКО ЈЕ НАЈАВЉЕНО, БЕСПЛАТНЕ КЊИГЕ И ЗА УЧЕНИКЕ ОД ДРУГОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

admin

ИСПЛАТА ОД ПОЛОВИНЕ СЕПТЕМБРА Град Чачак кроз мере подршке образовању и породицама издваја новчана средства за бесплатне уџбенике за ученике од првог до четвртог разреда основне школе. Након што су новчана средства у износу од 10.000 динара исплаћена родитељима првака, новац за бесплатне уџбенике добиће и другаци, трећаци и четвртаци. –  Новац је прво исплаћен […]
Aktuelno Društvo Grad Kultura

На овогодишњем Матурском плесу заплесало више од 500 матураната

Z. Ј.

Више од 500 матураната свих чачанских средњих школа, учествовало је у традиционалном Матурском плесу, на Градском тргу. – Ова манифестација је изузетно лепа и за нас представља једно велико и лепо искуство. Спремали смо се већ неко време и добро смо увежбали плесове. Мени је омиљени валцер, али су ми и остали постали драги за […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.