Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 15. децембар

Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи у Придворици, као и о реконструкцији водоводне мреже у Улици Огњене Марије радовима на канализационој мрежи у Солунској улици.

На тим локацијама је могуће редуковано снабдевање водом док трају радови.

– Молимо учеснике у саобраћају, да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова. У најкраћем року наше екипе трудиће се да отклоне квар на мрежи. Извињавамо се потрошачима због могућих неугодности услед редукованог снабдевања водом – саопштавају из „Водовода“.

За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571  од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно

