Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 19. август

Koncert „Električnog orgazma“ u Čačku odložen za 30. april zbog bolesti jednog člana benda Koncert Električnog orgazma koji je trebalo ove subote, 9. aprila, da bude održan u Srpskom pabu u Čačku, odlaže se za 30. april zbog bolesti jednog člana benda. Iz istog razloga bend je za kraj aprila odložio i dva rasprodata koncerta […]

