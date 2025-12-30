Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 30. децембар
Јавно комунално предузеће „Водовод“ обавештава грађане о јутрошњим кваровима на водоводној мрежи на градској пијаци, радови на канализационој мрежи у Улици Балканској, у продужетаку до Улице др Драгише Мишовића.
-Молимо учеснике у саобраћају да испоштују привремену вертикалну сигнализацију у току радова – поручују из ЈКП „Водовод“.
Снадбевање водом је редовно у свим деловима, нашег водосистема.
За пријаву кварова и све додатне информације телефони: 5529-009 и 5561-571 од 7 до 15 часова, као и 5562-524 дежурни телефон 24 сата дневно