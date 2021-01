SERVISNE INFORMACIJE za PETAK, 8. januar

Danas i sutra maloprodajni objekti u Srbiji radiće u vremenu od 07:00 do 16:00, a u petak od 08:00 do 16:00 sati. Građani stariji od 65 godina u nedeljnu kupovinu moći će na Veliki petak u vremenu od 04:00 do 07:00 časova. Subota, nedelja i ponedeljak biće neradni dani. Rad logističkih centara i snabdevanje objekata […]

