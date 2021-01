Vremenska prognoza – 8. januar

Foto: Zoran Zindović

Oblačno s kišom, na planinama sa snegom i povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 30 centimetara. Temperatura od 4 stepena do 10 stepeni. Tokom noći kratkotrajna susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima.

08. 01. 2021. Petak: Oblačno s kišom, u planinama sa snegom. U toku noći kratkotrajna susnežica i sneg ponegde i u nižim predelima. Više padavina na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku. U planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača za 15 do 30 cm. Vetar slab, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 1 do 4, najviša od 4 na severozapadu do 10 stepeni na jugoistoku. Upozorenje: Povećanje snežnog pokrivača iznad 1000 m ≥ 15 cm za 12 h, verovatnoća 80%; Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 90%

09. 01. 2021. Subota: Oblačno i hladnije, u većem delu suvo, na jugu s kišom i snegom. Na krajnjem severu kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab, severoistočni. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 2 do 5 stepeni. Upozorenje: Sneg, formiranje manjeg snežnog pokrivača, verovatnoća 80%

10. 01. 2021. Nedelja: Oblačno i hladno s kišom i snegom. Više padavina na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku. U nižim predelima stvaranje manjeg, u planinskim predelima povećanje visine snežnog pokrivača. Posle podne na jugu kiša i delimično otapanje snega. Vetar slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša od 2 do 7 stepeni. Upozorenje: Vlažan sneg, verovatnoća 90%; Količina padavina veća od 20 l/m² za 12h, verovatnoća 80%

11. 01. 2021. Ponedeljak: Oblačno i hladno s kišom i snegom. Padavine u slabljenju, u južnim i centralnim delovima delimično otapanje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -2 do 1, a najviša od 1 do 7 stepeni.

IZVOR: RTS, RHMZ