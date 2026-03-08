цветњак март Фото: Мима Зиндовић
Društvo

Сунчано и топло, температура до 19 степени

G. D. Komentara (0)

Извор: РТС

После хладног јутра, током дана претежно сунчано уз источни и југоисточни ветар. Највиша дневна температура до 19 степени, колико ће бити и у Београду.

У Србији јутро хладно, местимично са слабим приземним мразем, а понегде и на два метра висине, док се по котлинама и речним долинама очекује и краткотрајна магла.

Фото: Мима Зиндовић

У току дана претежно сунчано време. После подне у брдско-планинским пределима на југозападу и југу уз нешто више облачности могућа је краткотрајна киша.

Ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак, источни и југоисточни, увече у појачању и са ударима олујне јачине.

Најнижа температура од -1 до 6, а највиша од 15 до 19 степени.

Биометеоролошка прогноза

Наставља се период са повољном биометеоролошком ситуацијом.

Од метеоропатских реакција се могу јавити главобоља и нервоза.

Препоручује се адекватно одевање.

И у Београду јутро хладно, на ширем подручју града са слабим приземним мразем, док ће у току дана бити сунчано и релативно топло време за прву декаду марта.

Најнижа температура од 0 до 6, а највиша дневна око 19 степени.

До 15. марта јутра ће бити хладна са слабим приземним мразем, а понегде и на два метра висине. Током дана биће претежно сунчано и топло време за овај период године са највишом температуром у већини места од 15 до 19 степени.

У брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије уз нешто више облачности могућа је ретка појава краткотрајне кише.

У другом делу седмице и на северу и западу очекује се пролазно умерено наоблачење.

Почетком наредне седмице у кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар који ће на југу Баната и у доњем Подунављу повремено достизати и олујне ударе.

Slične Vesti
Društvo

ТРАДИЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У КОЛУ СРПСКИХ СЕСТАРА – БОЖИЋНО ДАРИВАЊЕ ЗА 500 ПОРОДИЦА

vesna

Радост Божића и празнична прича стигли су на Бадњи дан у око 500 чачанских домова, којима Коло српских сестара „Надежда Петровић“ помаже током целе године да, пре свега, врате веру у људе. Као и претходних тринаест година, доброчинитељ и велики пријатељ Кола Игор Јеринић, успео је да, заједно са многим привредницима и компанијама, сакупи новац […]
Društvo Grad

ДРУГИ ДАН 4. ФЕСТИВАЛА ВИНА (ФОТО)

G. D.

Данас је други дан 4. Фестивала вина “West Wine Fest“, који се одржава на Градској плажи, од 18:00 до 23:00 часа. Богат забавни и музички програм: музицирање на харфи у пикник зони, играчи Плесног клуба „Луна“, DJ Урбан, Наутилуси… Јучерашњи дан у сликама изгледа овако… Фото: Мима Зиндовић
Društvo

MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNA ŠKOLA NA 50. MEĐUNARODNOM SAJMU OBRAZOVANJA I NASTAVNIH SREDSTAVA

I. М.

Na 50. Međunarodnom sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava, koji je ove godine održan od 23. do 27. oktobra u Beogradu, pod sloganom „Obrazovana Srbija, uspešna Srbija“ učestvovali su i profesori i učenici Mašinsko-saobraćajne škole u Čačku. Prema rečima profesora Dragiše Petkovića, organizatora praktične nastave, najbitnije za školu i grad, odnosno za obrazovanje je što je ova […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.