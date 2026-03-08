Сунчано и топло, температура до 19 степени

Извор: РТС
После хладног јутра, током дана претежно сунчано уз источни и југоисточни ветар. Највиша дневна температура до 19 степени, колико ће бити и у Београду.
У Србији јутро хладно, местимично са слабим приземним мразем, а понегде и на два метра висине, док се по котлинама и речним долинама очекује и краткотрајна магла.
У току дана претежно сунчано време. После подне у брдско-планинским пределима на југозападу и југу уз нешто више облачности могућа је краткотрајна киша.
Ветар слаб и умерен, на југу Баната и у доњем Подунављу повремено и јак, источни и југоисточни, увече у појачању и са ударима олујне јачине.
Најнижа температура од -1 до 6, а највиша од 15 до 19 степени.
Биометеоролошка прогноза
Наставља се период са повољном биометеоролошком ситуацијом.
Од метеоропатских реакција се могу јавити главобоља и нервоза.
Препоручује се адекватно одевање.
И у Београду јутро хладно, на ширем подручју града са слабим приземним мразем, док ће у току дана бити сунчано и релативно топло време за прву декаду марта.
Најнижа температура од 0 до 6, а највиша дневна око 19 степени.
До 15. марта јутра ће бити хладна са слабим приземним мразем, а понегде и на два метра висине. Током дана биће претежно сунчано и топло време за овај период године са највишом температуром у већини места од 15 до 19 степени.
У брдско-планинским пределима југозападне и јужне Србије уз нешто више облачности могућа је ретка појава краткотрајне кише.
У другом делу седмице и на северу и западу очекује се пролазно умерено наоблачење.
Почетком наредне седмице у кошавском подручју почеће да дува умерен и јак југоисточни ветар који ће на југу Баната и у доњем Подунављу повремено достизати и олујне ударе.