СВАКА ПТИЦА СВОЈИМ ГЛАСОМ ПЕВА

Понедељак, 12. јануар 2026. у 19 ч.
Велика сала Градске библиотеке

Представљање истоимене књиге аутора Димитрија О. Големовића, коју ће пратити концерт оркестра „World music centar” на челу са Александром Смрекићем, као и изворних група „Црнућанка” и „Ера”.

Књига „Свака птица својим гласом пева” представља богатство традиционалног вокалног наслеђа, сакупљено током обиласка стотина села и обогаћено са 260 нотних записа. Ова стручна студија не само да чува драгоцене песме од заборава, већ их чини доступним и љубитељима народне музике, пружајући им прилику да уживају и уче о богатству наше културне баштине.

У програму учествују: аутор, Сања Перовановић и Владимир Димитријевић

