Извор:РТС
Данас је Свети Стефан – из куће се износи божићна слама, али се не баца
Трећи је дан Божића. Данас је Свети Стефан, једна од најчешћих слава и дан када се из куће износи божићна слама.
Данас је дан Светог првомученика и архиђакона Стефана, једна од слава које се највише празнују у српском народу. Свуда се светкује и као трећи дан Божића.
Свети Стефан или Стевањдан пада на трећи дан Божића. Прва је крсна слава по Божићу, једна од најчешћих.
Свети Стефан први је од седморице ђакона, служитеља, помагатеља, које су свети апостоли рукоположили, па се због тога и назива архиђакон – први међу ђаконима.
Име Стеван или Стефан потиче од грчке речи Стефанос и значи онај који је крунисан, овенчан. И данас многа мушка деца добијају његово име.
Као проповедник у Јерусалиму, одведен је из града и каменован до смрти, те се зато назива и Првомученик Стефан. У каменовању је учествовао и његов рођак Савле, касније познат као апостол Павле.
Помен архиђакону Стефану црква даје четири пута годишње – 15. августа слави се Свети Стефан летњи или Стеван Ветровити. Овом свецу у нашој земљи посвећено је више од 40 храмова.
По обичајном календару, данас се износи божићна слама из куће. Пажљиво покупљена, слама се не баца, јер се верује у њену плодотворну моћ.
Ставља се у ракље воћки у пчелињак, кокошарник или привредне зграде. Овим даном завршава се празновање Божића.