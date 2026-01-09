Данас је Свети Стефан

Zasadi voća u ovom periodu ulaze u zimsko mirovanje, kada prestaje intezivan porast, ali u zasadima ne prestaju radovi. Neophodno je u tom periodu sprovesti sve agrotehničke mere kako bi se obezbedio dobar rod i kvalitet plodova naredne vegetacije, kaže za naš list diplomirani inženjer Snežana Dragićević Filipović, iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Čačak. […]

