ЗА ДВЕ НЕДЕЉЕ ОТКРИВЕНА 48.902 САОБРАЋАЈНА ПРЕКРШАЈА

Припадници саобраћајне полиције Министарства унутрашњих послова контролисали су 133.786 возила и открили 48.902 прекршаја током акције појачане контроле саобраћаја која је спроведена на територији Републике Србије у периоду од 24. децембра 2025. године до 8. јануара ове године.
Највећи број возача, укупно 26.957, санкционисан је због прекорачења брзине, што говори о томе да је сваки пети контролисани возач прекорачио дозвољену брзину. Због некоришћења сигурносног појаса санкционисан је 4.891 возач, односно путник.
Због управљања возилом под дејством алкохола из саобраћаја је искључено 2.705 возача, од чега је 468 возача задржано у службеним просторијама, јер су управљали возилом са више од 1,20 промила алкохола у организму. Такође, у службеним просторијама задржано је 135 возача који су управљали возилом под дејством психоактивних супстанци.
Министарство унутрашњих послова апелује на све учеснике у саобраћају, да због неповољних временских услова покажу додатну опрезност и да одговорним понашањем и поштовањем саобраћајних прописа дају директан допринос очувању безбедности саобраћаја на путевима.
МУП