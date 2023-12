Svetsko prvenstvo u fudokanu: Karate klub Čačak postigao odlične rezultate





Od 22. do 26. novembra održano je deveto Svetsko prvenstvo u fudokanu za odrasle i kup za decu u hali sportova Ranko Žeravica na Novom Beogradu. Učestvovalo je 46 zemalja i preko 1700 takmičara iz celog sveta. Karate klub Čačak je postigao odlične rezultate osvojivši ukupuno 19 medalja: 4 zlatne, 2 srebrne i 13 bronzanih.

Zlatom su se okitili: Vera Milosavljević mlađa pionirka u disciplini kihon kumite, Viktor Uskoković kate ikkaido, Jelena Vesković kate ikkaido, kao i jiuipon tim devojcica u sastavu: Kristina Jelesijević, Tamara Radojević, Natalija Simović i Jana Bogdanovic.

Srebrne medalje su osvojili: Staša Jevtović starija pionirka kihon kumite i veteran Dragan Božić kata ekipno.

Bronzanu medalju sa ponosom su osvojili: Sofija Jovašević dve medalje kate pojedinacno i kihon kumite; ženski kata tim poletarki u sastavu: Sofija Jovasevic, Jelena Senic i Marija Glavonjic; muški kata tim Bogdan Bežanić, Mario Miletić i Jovan Kovačević; kata tim mlađih pionirki: Vera Milosavljević, Nikolina Vukić i Jelena Glođović; Vera Milosavljević kate pojedinačno; pionirka Kristina Jelesijević osvojila je 2 bronze kata pojedinacno i kihon kumite; Kata tim pionirki Kristina Jelesijević,Natalija Simović i Tamara Radojević; Luka Jelić u disciplini kata fudokan sport. Nikola Simović junior ekipno ko go kumite, Andrijana Simovic omladinka dve medalje kumite i fuku-go.

U ovakoj jakoj konkurenciji odlično su se pokazali i ostali tamičari i ako su ostali bez medalje: mlađi pioniri Teodor Davidović, Nenad Simović i Simeon Klisarić; pionirka Lena Cvetkovic; kadet Aleksa Simović; kadetkinja Milica Bogdanović; juniorka Glorija Ratković i stariji senior Mladen Grujović.

-Klub je zadovoljan postignutim uspehom naših vrednih takmičara, ali i svim ostalim vrednim članovima kluba koji redovno pohađaju treninge. Ovo je bila odlična takmičarska sezona, sa još boljim krajem. U narednoj godini očekujemo još bolje rezultate, a do tad nas očekuje puno treninga i priprema za narednu tamičarsku sezonu – izveštavaju iz Karate kluba Čačak.

