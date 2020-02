TODOROVIĆ: OČEKUJEM DA SVI KOJI ŽELE MOJU SMENU IZAĐU NA IZBORE

Na poziv opozicije da podnese ostavku, gradonačelnik Čačka Milun Todorović ih poziva da snage odmere na predstojećim izborima.

“Očekujem da svi koji žele moju smenu 26. aprila izađu na izbore i da me smene. Pošto kažu da su ubedljivo jači, bolji, želim da im verujem, mada ni oni sami ne veruju u to. Neka izađe na izbori 26. aprila neka pobeda časno i pošteno, mi ćemo im pružiti ruku, doći će na nešto mesto, radiće mnogo bolje pošto imaju odlične referencije. Čestitam im unapred”, rekao je Todorović, odgovarajući na novinarsko pitanje.

Ističe da pre utakmice niko nije pobednik.

“Izbori su blizu, pozivam ih sve da učestvuju, ako ne žele to je njihova stvar, samo ne mogu da razumem kako neko misli da pobedi na izborima, a ne učestvuje na njima. Kako neko mislio dođe na vlast, a ne takmiči se, to meni nije razumljivo, možda nisam dugo u politici. Moraću nekad to da shvatim”, naglasio je Todorović.

Izvor; MNA