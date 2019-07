TODOROVIĆ: UZROČNIK MASNIH MRLJA U MORAVI U SUBOTU KOMPANIJA „SLOBODA“

Uzročnik naftnih, odnosno masnih mrlja koje su se u subotu pojavile na gradskoj plaži, posledica su akcidentne situacije koja se desila u „Slobodi“, rekao je danas gradonačelnik Čačka Milun Todorović.



Todorović je ponovo naglasio da nikada neće optužiti nikoga bez argumenata, ali da se akcident u subotu definitivno desio u „Slobodi“ što potvrđuju snimci i fotografije sa kojima raspolaže.

Imamo i snimak i fotografije da se ovaj akcident definitivno desio u kompaniji Sloboda – rekao je gradnačelnik Čačka.



Todorović i direktor komnpanije „Sloboda“ Zoran Stefanović su imali sastanak, na kome su razgovarali o novonastalj situaciji.

-I juče i danas razgovarao sam sa direktorom Stefanovićerm i on je potvrdio da se desio akcident u „Slobodi“, da se, ne mala količina ulja i masti izlila u Lupnjaču, a onda su naravno, stigle do gradskog kupališta. Kako mi je direktor Stefanvić rekao, uzrok je do sada neutvrđena cev koja se pojavila sa tom količinom ulja. U razgovoru smo došli do zajedničkog stava da radimo zajedno na otklanjanju cevi, koje nisu ni projektima, niti bilo gde verifikovane u dokumentaciji koju ima „Sloboda“. Rečeno nam je da su se ulja pojavila iz podzemnih instalacija – rekao je Todorović.



Lupnjača na izlazu iz „Slobode“ u subotu

Masne mrlje na gradskoj plaži u subotu

Za sve ostala pitanja, gradonačelnik je novinarima rekao da se moraju obratiti direktoru „Slobode“, a na naše pitanje da li ova akcidentna situacija implicira da je ova kompanija zagađivač sve vreme, Todorović je rekao sledeće:



-Direktor Stefanović mi je rekao da je siguran da se to nije ranije dešavalo, da je ovo prvi put da se desila tako velika havarija iz dela komapnije koji je bio pod ruševinama, odnosno koji je bio oštećen Nato bombardovanjem. A kompanija još uvek nema dokumentaciju za taj cevovod.



Kako bismo čuli i drugu stranu, odnosno pitali direktora Slobode da nam kaže šta se zaparvo desilo u toj kompaniji, pozvali smo ga, ali on se, do zaključenja ovog teksta, nije javljao na telefon.

I. M.