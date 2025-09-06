У ЧАЧКУ ОДРЖАНО САВЕТОВАЊЕ О СЕОСКИМ ВОДОВОДИМА – НЕОПХОДНА ВЕЋА УЛАГАЊА

Један од водећих проблема блиске будућности биће, по многим проценама, недостатак квалитетне воде за пиће. Србија се још увек сврстава у земље које, бар за сада, немају овај проблем. Неповољнија ситуација је у селима, где су домаћинства прикључена на локалне водоводне мреже или бунаре. Мештани, поред недовољне количине воде, често муче муку са исправношћу. Да ли се и колико се могу унапредити сеоске водоводне и канализационе мреже, говорило се, између осталог, на 5. Саветовању – Сеоски водоводи 2025, чији је домаћин био Чачак. Целодневно Саветовање у организацији Удружења „СВОД“ (Одрживи развој сеоских водовода) одржано је у Културном центру.
Милош Стеванић, помоћник градоначелника Чачка, навео је да је пословање ЈКП „Водовод“ веома стабилно, а то се осетило и током летњих месеци, када, упрокос великој суши, није било проблема у водоснабдевању.
– У наредном периоду морамо много више улагати у водосистем, посебно на сеоском подручју. Градски водовод „покрива“ сва насеља на градском подручју, а прикључено је и 19 села. Али, мора се унапредити и стање у оним најудаљенијим, брдским селима… Ове и претходних година много бунара је ископано на сеоском подручју, али циљ нам је да „рзавска“ вода дође у што више села. Завршавамо пројекат за Трнаву, другу висинску зону. За завршетак је опредељено 16 милиона динара. Пре неколико дана од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде добили смо 26 милиона динара за опремање резервоара на водосистему од Бељине до Придворице и Паковраћа, које мештани чекају више од двадесет година… Остаје још да урадимо око 18 километара разводне мреже. Такође, следеће године планирамо средства из буџета, а рачунамо и на помоћ државе, за уређење водосистема у Милићевацима, Вранићима и Соколићима – најавио је Стеванић.
Поред представника Чачка, о ситуацији на водоводним и канализационим системима у својим локалним самоуправама говорили су гости из Краљева, Врњачке Бање, Бачке Тополе, Тутина, Сјенице… Презентовано је и каква су решења у земљама Европске уније, као и мини и макро решења пречишћавања отпадних вода.
В. Т.
