ДАНАС ПРЕТЕЖНО СУНЧАНО

У Србији ће бити претежно сунчано уз малу или умерену облачност и слаб и умерен северозападни ветар. Нестабилно време очекује се у другој половини следеће седмице.

Јутарња температура кретаће се од седам до 19 степени, а највиша дневна од 26 до 30, на југу и истоку од 31 до 33 степена.

Могућа раздражљивост и нервоза

Очекује се повољнија биометеоролошка ситуација која ће допринети смањењу тегоба код свих хроничних болесника.

Известан опрез је неопходан код особа са психичким обољењима. Могућа је раздражљивост и нервоза. Саветује се додатна пажња у саобраћају.

бебе 1
ЈУЧЕ НА СВЕТ ДОШЛО ШЕСТ БЕБА

Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ШЕСТ БЕБА, ДВА ДЕЧАКА И ЧЕТИРИ ДЕВОЈЧИЦЕ.
ЗА ВИКЕНД 10. МЕЂУНАРОДНИ ДЕЧИЈИ ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРА

КУД „Дуле Милосављевић Желе“ и Удружење „Етнофест“, уз подршку града Чачка, с поносом најављују 10. Међународни дечији фестивал фолклора, који ће се одржати у суботу и недељу, 7. и 8. Децембра, у Великој сали Културе, са почетком од 17 часова. Фестивал ће окупити преко 900 младих учесника из свих крајева Србије, који ће својом игром, […]
Problemi inkluzije -Kako da nastavnici postupaju sa decom sa posebnim porebama

Podrška učenicima sa posebnim potrebama u velikoj meri zavisi od nastavnog i pedagoškog osoblja u osnovnim i srednjim školama. Trenutno stanje pokazuje da se ovo osoblje suočava sa sve kompleksnijim zahtevima obrazovnog i vaspitnog okruženja i da je nastavnicima neophodna i neodložna dodatna podrška, kako bi stekli kompetencije za adaptivniji i uspešniji rad u svojim […]

