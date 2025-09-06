ДАНАС ПРЕТЕЖНО СУНЧАНО

У Србији ће бити претежно сунчано уз малу или умерену облачност и слаб и умерен северозападни ветар. Нестабилно време очекује се у другој половини следеће седмице.
Јутарња температура кретаће се од седам до 19 степени, а највиша дневна од 26 до 30, на југу и истоку од 31 до 33 степена.
Могућа раздражљивост и нервоза
Очекује се повољнија биометеоролошка ситуација која ће допринети смањењу тегоба код свих хроничних болесника.
Известан опрез је неопходан код особа са психичким обољењима. Могућа је раздражљивост и нервоза. Саветује се додатна пажња у саобраћају.
РТС