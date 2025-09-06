Društvo

Смањене цене огревног дрвета за социјалне категорије становништва

Z. Ј. Komentara (0)

Јавно предузеће „Србијашуме“ објавило је на порталу да је за социјално угрожене категорије становништва цена огревног дрвета за домаћинства од 1. септембра, 2.900 динара по кубном метру, са порезом на додату вредност.

Важећа цена од 4.581 динара умањена је, како је наведено, 36,7 одсто у оквиру економских мера, осмишљених са циљем да се побољша животни стандард најугроженијих грађана.

За пензионере, особе са инвалидитетом, борце I, II и III категорије, ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и кориснике породичног права (чланове породица палог борца, умрлог ратног војног инвалида, умрлог мирнодопског инвалида, чланове породице цивилног инвалида рата) – важећа цена од 5.269 динара по кубном метру умањује се за домаћинства 15 одсто и износи 4.478 динара по кубном метру са ПДВ-ом.

За 1.000 најугроженијих породица биће обезбеђен бесплатан огрев у количини од осам кубних метара по домаћинству. Те олакшице важе шест месеци, односно до 1. марта 2026, уз могућност продужења.

Заинтересовани грађани за више информација могу се обратити најближој Шумској управи или Шумском газдинству, где ће моћи да се пријаве уз одговарајућу документацију којом потврђују да припадају једној од тих категорија.

„Србијашуме“

Slične Vesti

ЦРКВА (фото: Мима Зиндовић)
Društvo

Велики петак, дан када се Исус Христ жртвовао за све људе

G. D.

ИЗВОР: РТС Велики петак, дан када се Исус Христ жртвовао за све људе За православне хришћане данас је Велики петак, дан када је Исус Христос осуђен и разапет на Голготи, жртвујући се за све људе. Велики петак најтужнији је дан у хришћанству. Многи данас не једу ништа, или само хлеб и воду. Најважнији посао на […]
Društvo Selo

ЕДУКАЦИЈА ЖЕНА УСМЕРЕНА КА УНАПРЕЂЕЊУ СЕОСКОГ ТУРИЗМА

G. D.

ЕДУКАЦИЈА ЖЕНА УСМЕРЕНА КА УНАПРЕЂЕЊУ СЕОСКОГ ТУРИЗМА У ЧАЧКУ, КРОЗ ПРОЈЕКАТ ИЗ ОБЛАСТИ РОДНО ОДГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА Град Чачак, на иницијативу Туристичке организације Чачка, финансирао је први пројкат у Србији из области родно одговорног буџетирања, који је намењен као подршка женама на селу, кроз различите врсте едукација, али и упознавања са примерима добре праксе. Градоначелник Чачка […]
Društvo Kultura

ИЗЛОЖБА КАО МОЛИТВА И СВЕТО НАДАХНУЋЕ

N. R.

“МЕСТО ОБЈАВЉЕЊА” МИЈАЛКА ЂУНИСИЈЕВИЋА У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ ЧАЧАК  “… Истина је и у иконама Мијалка Ђунисијивећа, она се тамо налази, она је често смирена, али понекад зна и да страшно опомене, са неком готово старозаветном виком. Али, изнад свега, у овим се иконама налази благи лик Христоса, Богородице и светитеља који нас, као кроз неку […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.