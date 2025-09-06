Смањене цене огревног дрвета за социјалне категорије становништва

Јавно предузеће „Србијашуме“ објавило је на порталу да је за социјално угрожене категорије становништва цена огревног дрвета за домаћинства од 1. септембра, 2.900 динара по кубном метру, са порезом на додату вредност.
Важећа цена од 4.581 динара умањена је, како је наведено, 36,7 одсто у оквиру економских мера, осмишљених са циљем да се побољша животни стандард најугроженијих грађана.
За пензионере, особе са инвалидитетом, борце I, II и III категорије, ратне војне инвалиде, мирнодопске војне инвалиде, цивилне инвалиде рата и кориснике породичног права (чланове породица палог борца, умрлог ратног војног инвалида, умрлог мирнодопског инвалида, чланове породице цивилног инвалида рата) – важећа цена од 5.269 динара по кубном метру умањује се за домаћинства 15 одсто и износи 4.478 динара по кубном метру са ПДВ-ом.
За 1.000 најугроженијих породица биће обезбеђен бесплатан огрев у количини од осам кубних метара по домаћинству. Те олакшице важе шест месеци, односно до 1. марта 2026, уз могућност продужења.
Заинтересовани грађани за више информација могу се обратити најближој Шумској управи или Шумском газдинству, где ће моћи да се пријаве уз одговарајућу документацију којом потврђују да припадају једној од тих категорија.
„Србијашуме“