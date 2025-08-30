Ускоро ,,Плодови западног поморавља“

Привредно гастрономска манифестација ,,Дани западног поморавља“ биће одржана 7. септембра, у Заблаћу. Примарни циљ оснивања манифестације, која се ове године одржава по 18. пут, биo је и остао представљање пољопривредних произвођача из ових крајева.
-Из године у годину манифестација је напредовала да би добила конотацију гастрономског догађаја. Ове године такмичиће се екипе у спремању прасећег, јагњећег печења, спремању специјалитета од меса моравке, као и припреми сатараша – истичу организатори.
Традиционално организатори ове манифестације су: Месна заједница Заблаће, Центар за неговање традиције и Удружење „Здрав дух“, док је покровитељ Град Чачак.