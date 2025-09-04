Društvo

У ЛАНЧАНОМ СУДАРУ У ТУНЕЛУ „ЛАЗ” ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНА ЈЕДНА ОСОБА

admin Komentara (0)

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се на државном путу IA реда број 2, у тунелу Лаз, у смеру ка Пожеги, на делу пута где се одвија двосмерни режим саобраћаја, у 10:26 часова догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала четири путничка моторна возила.

До саобраћајне незгоде је дошло тако што је једно теретно моторно возило, које се кретало у смеру ка Чачку померило баријеру која раздваја саобраћајне траке у траку у смеру ка Пожеги, након чега је у наишло друго теретно возило које се зауставило.

Иза њега су се, такође, зауставила два путничка моторна возила. Након њих наилазе треће и четврто путничко моторно возило која налетањем ударају у већ заустављена возила.

Брзом интервенцијом хитних надлежних служби, полиције и службе одржавања ауто-пута, последице саобраћајне незгоде су отклоњене те је у тунелу Лаз, у смеру ка Пожеги, саобраћај нормализован након обуставе од 27 минута. У саобраћајној незгоди је лакше повређено једно лице које је збринуто од стране хитне медицинске службе.

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да вожњу прилагоде условима на путу.

ЈП „Путеви Србије“

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

Данас хладно уз кишу и снег

vladecaglas

Облачно и хладно, снег у целој земљи – температура до седам степени. Киша ће од средине дана прећи у снег и у нижим крајевима, најпре на северу и западу Србије, а потом и у осталим крајевима. Очекује се до десет центиметара новог снега у нижим крајевима, а на планинама и до 15 центиметара. Најнижа температура од […]
Društvo Grad

Претпоследњег јунског дана није рођена ниједна беба

vladecaglas

Према информацијама из Породилишта Опште болнице Чачак, у четвртак, 29. јуна, дакле, у претходном дану није рођена ниједна беба! Подсећамо да се у Породилишту ОБ Чачак рађају новорођенчад територије Ивањице, Лучана, Ариља и Чачка.
Aktuelno Društvo

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

I. М.

ПОСЛОДАВАЦ:  „HARIZMA PRO TEAM“  ДОО АДРЕСА:  Јездинско поље бб, Чачак Телефон: 032/332-121 Е-маil: harizma.proteam@gmail.com Лице за контакт: Драгана Чкоњевић Назив и опис посла: ПОМОЋНИК ШЕФА МАЛОПРОДАЈЕ Број тражених извршилаца: 1 (један) Образовање: виша или висока стручна спрема, без обзира на занимање Посебна знања и вештине: познавање рада на рачинару, возачка дозвола „Б“ категорије, способност руковођења, […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.