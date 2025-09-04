У ЛАНЧАНОМ СУДАРУ У ТУНЕЛУ „ЛАЗ” ЛАКШЕ ПОВРЕЂЕНА ЈЕДНА ОСОБА

ЈП „Путеви Србије“ обавештава јавност да се на државном путу IA реда број 2, у тунелу Лаз, у смеру ка Пожеги, на делу пута где се одвија двосмерни режим саобраћаја, у 10:26 часова догодила саобраћајна незгода у којој су учествовала четири путничка моторна возила.
До саобраћајне незгоде је дошло тако што је једно теретно моторно возило, које се кретало у смеру ка Чачку померило баријеру која раздваја саобраћајне траке у траку у смеру ка Пожеги, након чега је у наишло друго теретно возило које се зауставило.
Иза њега су се, такође, зауставила два путничка моторна возила. Након њих наилазе треће и четврто путничко моторно возило која налетањем ударају у већ заустављена возила.
Брзом интервенцијом хитних надлежних служби, полиције и службе одржавања ауто-пута, последице саобраћајне незгоде су отклоњене те је у тунелу Лаз, у смеру ка Пожеги, саобраћај нормализован након обуставе од 27 минута. У саобраћајној незгоди је лакше повређено једно лице које је збринуто од стране хитне медицинске службе.
ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и да вожњу прилагоде условима на путу.
ЈП „Путеви Србије“