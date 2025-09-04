Grad

ЧАЧАК ДОБИЈА ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ, РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА НАДЗОР НАД РАДОВИМА

Министарство финансија – Одељење за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ (CFCU) расписало је тендер за избор консултанта који ће пратити радове и спровођење FOPIP програма (Financial and Operational Performance Improvement Programme) у оквиру изградње pостројења за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Чачку. Вредност уговора процењена је на 2,6 милиона евра, а финансира се из програма IPA III (2021–2027). Трајање уговора предвиђено је на 52 месеца, а рок за подношење пријава је 15. октобар.

Фабрика за пречишћавање отпадних вода једна је од највећих инвестиција у граду у последњих неколико година. Ово постројење налазиће се на уливу Атеничке реке у Западну Мораву. Инвестиција је, према ранијим најавама, требало да кошта 32 милиона евра, али с обзиром на то да је у претходном периоду дошло до пораста цена, овај пројекат вредан је 47 милиона евра.

Пројекат доноси дугорочне користи за све грађане Чачка, чистију реку, здравију средину и модерну инфраструктуру усклађену са европским стандардима.

Извор: Инстаграм страница EKO.Čačak

Приредила: В. Ј.

