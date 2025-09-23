У ЛУГОВИМА РЕШЕН ПРОБЛЕМ ВОДОСНАБДЕВАЊА

Једна од најмлађих градских месних заједница прославила је 52 године постојања. „Лугови” су некада припадали Трбушанима, а званично су се осамосталили 23. септембра 1973. Од првог дана, мештани су сложно уређивали свој крај и претварали га у урбану, савремену заједницу. И ове године су решили велики проблем. Због дуготрајне суше и отежаног водоснабдевања, ископали су артешки бунар поред постојећег водовода „Бачевац“.
– Водоснабдевање је био велики проблем, посебно у летњим месецима. Мештани су често жалили, нарочито они који живе на вишим спратовима. Помогао нам је Град Чачак, ископали смо бунар, који је у овом тренутку био једино решење. После одобрења надлежних установа да је исправан, прикључена је на постојећи водосистем. Ми имамо и прикључак за воду са Рзава и могли бисмо да је користимо у случају велике потребе или квара. Али, морало би да прође једно време, јер би то била техничка вода – каже Дејан Медић, председник Месне заједнице „Лугови”. Изградња новог бунара коштала је динара.
Иако је решен један велики проблем, руководство и мештани „Лугова” стално мисле на будућност. Како наводи Дејан Медић, за сада је најважније поставити два аутобуска стајалишта у Улици Александра Савића и изградити кишну канализацију у Улици три (од „Шумадијиних зграда“ ка Улици Александра Савића), a неопходно је уредити и локалне путеве.
Поред путева и остале важне инфраструктуре, „Лугове” савременијом урбаном средином чине и вртић „Дечји гај“, игралиште за предшколце, спортски терен који има и део за публику. Прошле године су на трибинама постављене столице.
У густо насељеном предграђу Чачка живи око две хиљаде становника. Од када су стекли самосталност 1973. године, сваког 23. септембра обележавају Дан Месне заједнице „Лугови”.