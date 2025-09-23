ИНСИСТИРАЊЕ НА БОЉЕМ ПОЛОЖАЈУ ЖЕНА У СЕОСКИМ СРЕДИНАМA

Резањем славског колача, у недељу, 21. септембра, на Малу Госпојину Удружење жена „Милена Чубраковић”које окупља жене из Бреснице и Бечња прославило је крсну славу удружења. Вредне жене уз богату трпезу, заједно са својим гостима, окупиле су се у црквеној трпезарији како би обележиле за њих велики дан.
– Ово је друга година како као удружење обележавамо Малу Госпојину, одлучили смо да она буде зашитница. Ранијих година на овај празник одржавао се вашар у једном засеоку Чекеревци, временом је то изумрло, а ми смо се потрудиле да освежимо то што је заборављено и потиснуто – рекла је Мирјана Ђокић Мијаиловић, председница Удружења жена „Милена Чубраковић”.
Ово је била одлична прилика да жене сумирају протеклу годину, саберу утиске са догађаја на којима су учествовале, направе планове за даље и посвете пажњу женама из других удружења жена, пријатељима, спонзорима удружења, са којим имају одличну сарадњу од свог оснивања.
– Показале смо да смо и даље активне, с обзром на то да смо посећивали прошле године разне манифестације, ове године нисмо имале толико времена током летње сезоне. Прошле године много нам је значило учешће у пројекту „Кухиња мога краја”, а ове године манифестација „Први сач Западне Србије”, која је одлично прошла. Манифестацију смо организовали у споственој режији из нашег буџета, уз помоћ пријатеља и спонзора удружења и због тога смо посебно поносни. Такође, на такмичењу у Деспотовцу, освојиле смо друго и треће место у припреми старинске посластице, као и награду за најлепши штанд. Наравно, увек се радо одазивамо када је реч о хуманитарним акцијама, учествовале смо и у другим сеоским дешавањима, као што је вашар, акција чишћења – навела је наша саговорница и додала да јој је драго што постоје они који су препознали да жене много више вреде, него што им се заиста даје на значају, као и то да жене могу бити друштвено корисне, на чему жене из Удружења жена „Милена Чубраковић” инсистирају.
Удружење жена „Милена Чубраковић” основано је 4. априла, 2024. године, у МЗ Бресници са циљем да се жене друже, поштују, размењују искуства. Удружење је име добило по сликарки Милени Чубраковић из Бреснице.
Фото: Удружења жена „Милена Чубраковић”
Виолета Јовичић