U NEDELJU 11. „BICIKLIJADA 2019-ČAČANSKA KRITIČNA MASA“

U nedelju, 29. septembra u 15 sati sa Gradskog trga u Čačku startovaće 11. po redu „Biciklijada 2019 – čačanska kritična masa“, koju organizuje Unija mladih Čačak, pod pokroviteljstvom grada Čačka.

Biciklijada je tradicionalna porodična vožnja kroz naš grad koja ima za cilj promociju bicikla kao zdravog i ekološkog prevoznog sredstva.

Prema programu Biciklijade, okupljanje učesnika manifestacije na Gradskom trgu planirano je od 14:30 do 15 sati.

U 15h je start i vožnja gradskim ulicama do gradskog stadiona.

Na gradskom stadionu planiran je prateći program, kao i izbor najmlađeg i najstarijeg učesnika Biciklijade.

Dužina staze je 4,4 kilometra.

Ruta: Start i izlazak sa Gradskog trga desno u ulicu Župana Stracimira, nastavak pravo ka Kuželjevoj ulici i kružnom toku kod “Solida“, dalje na drugi izlaz sa kružnog toka ka Ulici Devet Jugovića dalje ka kružnom toku kod kafane “Car Lazar“ i ka četvrtom izlazu u Ulicu Dr Dragiše Mišovića, pravo do “Lukoil“ pumpe i desno u Ulicu Nemanjinu, celom dužinom ulice pravo ka kružnom toku, dalje na prvi izlaz u Ulicu Svetog Save i dalje ka raskrsnici sa Ulicom Vojvode Stepe, levo u Ulicu Vojvode Stepe, do raskrsnice sa Ulicom Ilije Garašanina, desno u Ulicu Ilije Garašanina i pravo do Gradskog stadiona gde se završava vožnja.

Prijatelji Biciklijade su Grad Čačak, Sportski centar „Mladost“ i Kancelarija za mlade.