У НОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА”

– На Свечаној седници поводом Дана града уручене Децембарске награде
– Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ добитник „Децембарске награде Града Чачка“: „УПОЗНАЈ МЕ, МОЖДА ПОСТАНЕМО ПРИЈАТЕЉИ“
– Факултет техничких наука, добитник „Децембарске награде Града Чачка“: РАСАДНИК КВАЛИТЕТНИХ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА
– Слободан Бобо Стефановић, добитник „Децембарске награде“: ЈЕДАН ОБИЧАН, АЛИ БОГАТ И ЛЕП ЖИВОТ
– Додељене годишње награде „Чачанског спортског савеза“: ТЕОДОРА И ОГЊЕН НАЈБОЉИ У 2025. ГОДИНИ
– Пословно удружење „Градац 97“ окупило привреднике на традиционалном Новогодишњем коктелу: ВЕРУЈУ У ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ ПОРОДИЧНИХ ФИРМИ
– Монографија поводом седам деценија Међуопштинске организације слепих и слабовидих у Чачку: „БЕЗ ВИДА, А ДАЛЕКО ВИДЕ“
– У Градској библиотеци отворена изложба „ЧУДОТВОРНЕ РЕЧИ“ БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА