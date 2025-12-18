Društvo

У НОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА”

Z. Ј. Komentara (0)

– На Свечаној седници поводом Дана града уручене Децембарске награде                                                                 

– Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ добитник „Децембарске награде Града Чачка“: „УПОЗНАЈ МЕ, МОЖДА ПОСТАНЕМО ПРИЈАТЕЉИ“                             

– Факултет техничких наука, добитник „Децембарске награде Града Чачка“: РАСАДНИК КВАЛИТЕТНИХ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА                                                                

– Слободан Бобо Стефановић, добитник „Децембарске награде“: ЈЕДАН ОБИЧАН, АЛИ БОГАТ И ЛЕП ЖИВОТ           

– Додељене годишње награде „Чачанског спортског савеза“: ТЕОДОРА И ОГЊЕН НАЈБОЉИ У 2025. ГОДИНИ       

– Пословно удружење „Градац 97“ окупило привреднике на традиционалном Новогодишњем коктелу: ВЕРУЈУ У ТРАЈНЕ ВРЕДНОСТИ ПОРОДИЧНИХ ФИРМИ                     

– Монографија поводом седам деценија Међуопштинске организације слепих и слабовидих у Чачку: „БЕЗ ВИДА, А ДАЛЕКО ВИДЕ“ 

– У Градској библиотеци отворена изложба „ЧУДОТВОРНЕ РЕЧИ“ БРАНКА В. РАДИЧЕВИЋА                                          

