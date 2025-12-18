У НОВОМ БРОЈУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА”

Danas se obleževa Svetski dan borbe protiv side, a od ključne važnosti je da svi koji su imali rizične kontakte što pre saznaju svoj HIV status testirajući se, uprkos situaciji izazvanoj pandemijom korona virusa, ukazala je danas Unija organizacija Srbije koja se bavi zaštitom osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om. Udruženja su podsetila da […]

