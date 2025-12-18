СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖЕН ДАН ГРАДА И ДОДЕЉЕНЕ „ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ“

СНАГА ЈЕ У ВАМА, ОБИЧНИМ ЉУДИМА…
-… порука је коју је у свом обраћању упутио председник Скупштине града Игор Трифуновић. „Децембарске награде“ за 2025. годину добили су Факултет техничких наука, Чачак, Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ и професор Слободан Бобо Стефановић.
Свечаном седницом градске Скупштине и доделом „Децембарских награда“ заслужним установама и појединцима, као и Повеља захвалности, данас је обележен Дан Града Чачка, у време Немањића познатог као Градац, који иза себе баштини 617 година савременог назива, забележеног у, за сада, не првом, него најстаријем познатом документу откривеном у Дубровачком архиву, датираном на 18. децембар 1408. године. Град је постојао и много раније, о чему сведоче бројни археолошки остаци. Након химне „Боже правде“ коју су певале ученице Средње музичке школе Јована Трифуновић и Анђелија Зоћевић, обратио се председник Скупштине града Игор Трифуновић и упутио честитке награђенима и поздраве добродошлице гостима Свечане седнице.
Трифуновић је у име Скупштине града поздравио представнике Владе Републике Србије, саветнике премијера и државне секретаре, представнике дипломатског кора, академика Дарка Танасковића, представнике Српске православне цркве, представницу Сталне конференције градова и општина, представнике Војске и Полиције, пријатеље из братског града Валашке Мезеричи из Чешке, из Општине Жабљак из Црне Горе, пријатеље из Вишеграда и Братунца из Републике Српске, из Општине Радовиш из Северне Македоније, колеге и госте из градова из окружења Горњег Милановца, Лучана, Краљева, Ужица, Врњачке Бање, Тополе, Кнића, Ариља, Косијерића, Лознице, Бајине Баште… Поздрав је упућен и представницима републичких органа, републичких и градских јавних предузећа и установа, уваженим привредницима, представницима политичких странака и удружења грађана, представницима здравствених, просветних и установа културе, представницима медија, заменику градоначелника Владану Милићу са сарадницима, члановима Градског већа, начелницима градских управа са сарадницима и одборницима Скупштине Града Чачка. Градоначелнику Милуну Тодоровићу, Трифуновић је пожелео брз опоравак и добро здравље. Поздрав и свим Чачанима без којих, према речима председника Скупштине, „све ово не би имало смисла“.
– Чачак је град успешних привредника, вредних пољопривредника, врхунских спортиста, великих уметника, Чачак је град добрих људи. Данас обележавамо више од шест векова богате историје и традиције нашег града. Чачани су вредни и марљиви људи. А генерацијама смо, од малог насеља насталог око Манастира Градац, успели да изградимо савремени град на раскршћу ауто-путева. Надамо се да наш раст и напредак осећају сви гости који долазе у наш град из свих крајева света. Све смо стварали корак по корак и стрпљиво. Ојачали смо већ чврсте темеље привреде, изградили нове путеве, подижемо нову зграду Научно-технолошког парка, јер у младима видимо будуће научнике, привреднике, лекаре. Све што радимо, радимо за све наше суграђане. Унапређујемо све важне карике у животу локалне заједнице, јер само захваљујући вама драги Чачани, доказујемо да заједно имамо визију да Чачак не сме да стане и да је снага, баш у вама, обичним људима који нам дају подршку да из године у годину још боље и више радимо и градимо наш град. Данас смо се окупили да сумирамо резултате, али и да искажемо захвалност најбољима за успехе које су постигли. Доделом признања исказујемо своју захвалност и поштовање институцијама и нашим суграђанима који су својим радом и делима дали свој допринос угледу и напретку града Чачка. Наш град је из године у годину место квалитетнијег и угоднијег живота наших суграђана, што је најбољи показатељ успешног рада свих нас, као и несебичне подршке коју град Чачак има од нашег председника Александра Вучића и Владе Републике Србије. Мада, колико год градили, ниједна творевина нема будућност без људи, зато настављамо озбиљно, паметно и храбро, а будућност видимо у новим вртићима, школама, игралиштима, булеварима, ауто-путевима, новим индустријским зонама, новим фабрикама, новим радним местима. Сви ви који се осећате Чачанима, знајте: корени су најважнији ослонац сваког човека. Управо у тим коренима настаје снага, достојанство, и сигуран пут ка будућности. Зато, драги пријатељи, срећни вам били сви путеви који вас доводе у наш Чачак, увек да нам радо дођете и да се овде радо вратите. Свим Чачанима честитам Дан града са жељом да живимо у здрављу, срећи и благостању! Живео Чачак, Живела Србија! – рекао је у свом опбраћању Игор Трифуновић.
Најзначајнији догађаји који су обележили 2025. годину остали су за трајно сећање забележени у краћем докуметарном филму који је у сарадњи са градом реализован у продукцији АВН и ТВ Галаксија 32 из Чачка.
Хронолошким видео записима подестили смо се да је „Година из које излазимо била другачија, али нас није увела у фазу мировања. Ако бисмо све сабрали, вероватно је била успешнија од претходних. Наставили смо да растемо…“ Почетком 2025. окровљена је Фабрика ПWО у Прељини, а неколико месеци касније, 3. јула, је свечано отворена. Тај тренутак поделили смо са председником Вучићем и немачким инвеститором. Следе остале фазе развоја и нова запошљавања. Ускоро ће запослити 800 радника, а своју шансу добили су образовани млади људи. Како су привреда и путеви нераздвојне целине, два дана касније, отворена је и деоница ауто-пута Паковраће-Пожега… У трци за великим циљевима није запостављена ни наша кућа. Наш град Чачак и околна села: настављена је изградња Булевара војводе Путника, изнад Лозничке реке простираће се мост, брже ћемо стизати до Атенице и осталих места која воде ка Краљеву, Врњачкој Бањи, Трстенику. Изградња моста је ове године започета, али ће скоро бити и бржи пут до вртића „Маслачак“ у Заблаћу, од летос је примио прву генерацију… На 800 метара квадратних задовољени су сви захтеви савременог предшколског образовања за 120 полазника. И тај велики подухват резултат је заједничког улагања и сарадње са државом. У младим будућим људима, међу средњошколцима и студентима видимо будуће научнике, привреднике, снагу која ће стварати будућност, надамо се да им остављамо добре темеље развојем НТП-а, градимо и нову зграду за боље идеје које ће нас сврстати међу лидере у електроници и другим иновационим областима. Добру сарадњу са државом потврдила је посета председнице Народне скупштине Ане Брнабић и министра науке, технолошког развоја и иновација Беле Балинта. Тада је и председница Народне скупштине приметила да млади из Београда долазе са својим породицама у Чачак. Градилиште је у пролеће посетио и Дарко Глишић, министар за јавна улагања. Велик заокрет настао је и у Чачку, поред Дома ученика сада имамо и велики паркинг… Корак са савременим светом одржали смо и отварањем великог тржног центра БИГ у септембру ове године. Правог напретка нема без очувања животне средине, пројекат „Зелени пламен“ и подела пећи на пелет воде нас ка чистијем ваздуху у граду, изграђена је и Гасна котланица у Машинско-саобраћајној школи, потписани уговори за енергетску санацију кућа и станова, стигла је нова опрема за примарну селекцију отпада… Потписан је и уговор са Министарсвом за заштиту животне средине за набавку савремене дробилице за кабасти отпад вредне 48 милиона динара… Потписани су нови уговори са нашим произвођачима за набавку трактора, а живот у чачанским селима обогаћен је афалтирањем бројних путева… Колико год да градили, ниједна творевина нема будућност без људи… Наде су нам нови нараштаји…
ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ
Један од добитника „Децембарске награде” је Факултет техничких наука, који је ове године обележио пет деценија рада и 65 година инжењерског образовања у нашем граду.
У име руководства, Факултета техничких наука награду је примио проф. др Иван Милићевић в.д. декана Факултета техничких наука.Факултет техничких наука једини у оквиру Универзитета у Крагујевцу нуди три врсте студија високог образовања: струковне, академске и студије по дуалу, што га чини јединственим од свих 12 факултета Универзитета. Научно истраживачка делатност острварује се кроз бројне пројекте финансиране од стране Министарства, међународних фондова и привреде. Факултет има дугу и успешу сарадњу са локалном самоуправом, предузећима, школама, установама културе. Кроз стручне праксе, заједничке пројкете, волонтирање и струдентске иницијативе активно доприноси оснаживању заједнице, што наш град чини препознатљивим образовним центром у Србији.
– Велика је част и задовољство примити ово признање баш у години када смо обележавамо пола века постојања. Од свог оснивања, па до данас Факултет техничких наука уживао је несебичну и континуирану подршку локалне самоуправе. Општина је показала пуну спремност да помогне оснивање ове високошколске установе и да обезбеди свеобухватну подршку њеном развоју. Данас, пола века касније, Град Чачак наставља да буде важан ослонац нашег факултета и наш поуздан партнер – рекао је проф. др Иван Милићевић в.д. декана Факултета техничких наука.
Међу добитницима „Децембарске награде“ нашао се и Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“. Та млада установа, основана пре 12 година, у почетку је била дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју. Како је време пролазило, умножавали су се и помоћ и подршка. Данас, „Зрачак“ пружа услуге лични пратилац, помоћ у кући, персонални асистент, а од недавно омогућено је и прихватилиште за одрасле и старе. Има више од 300 корисника којима су на располагању велелепни објекат, спортски терен и хала, стручно особље и много више од тога. Како је на додели „Децембарске награде“ назначила Ана Јаковљевић, директорка Центра „Зрачак“, у тој установи се развијају и препознавају могућности, а не ограничења. И због тога је она пример добре праксе у погледу социјалне заштите, инклузије и подршке породицама особа са инвалидитетом.
– Велика ми је част и дубоко је емотиван тренутак, зато што стојим пред вама, у име Центра „Зрачак“, као добитник „Децембарске награде“ Града Чачка. Награду доживљавамо као потврду нашег рада, а пре свега је признање људима због којих „Зрачак“ постоји – нашим корисницима и њиховим породицама. Од 2. септембра 2013. године, када је настала Установа за дневни боравак за децу, младе и одрасле са сметњама у развоју, водила нас је јасна идеја да у нашем граду постоји место разумевања, сигурности и подршке и да свако има прилику да покаже своје могућности, а не границе. Пратећи потребе наших грађана, проширили смо делатност, уз помоћ Града Чачка.Ту нећемо стати, пред нама су нови планови и нове услуге. Претходних 12 година нису само године рада, већ раста, заједништва и сталног учења. „Зрачак“ је место где се поштују различитости и свако добија прилику да покаже свој потенцијал. „Децембарска награда“ за нас је снажна потврда да су наша вера у људскост, солидарност и наду препознати. Она је велико признање за установу, пре свега за наше кориснике и запослене, али и велики подстицај и обавеза да радимо још боље и да развијамо нове услуге и градимо друштво једнаких могућности, уважавања и солидарности. Снага једног друштва огледа се у бризи о људима којима је подршка најпотребнија – изајвила је Ана Јаковљевић и захвалила Граду Чачку и Савету за унапређење положаја особа са инвалидитетом које је предложило „Зрачак“ за доделу Децембарске награде.
Још један добитник „Децембарске награде“, професор Слободан Бобо Стефановић има изузетно богату животну и професионалну биографију. Рођен је 2. фебруара 1936. године у Чачку. У родном граду је завршио основно и средње образовање, а студије енглеског језика на Филолошком факултету у Београду. Служио је војску у Задру и Врхники у Словенији. Када се вратио из војске, запослио се као наставник у Основној школи „Милица Павловић“, а касније и у Гимназији. Предавао је и у основним школама „Вук Караxић“, „Филип Филиповић“, Вишој техничкој школи, био је спољни сарадник Просветно-педагошког завода, помагао је у извођењу наставе енглеског језика у горњомилановачкој Гимназији и Школском центру у Гучи. Био је и стални судски тумач за енглески језик, својевремено заменик и вршилац дужности директора чачанске Гимназије. Живот професора Слободана Стефановића није обележила само просвета. Играо је кошарку у „Борцу” 15 година, био је и део екипе која је 1954. године изборила повратак у Прву лигу Југославије. Касније је био и тренер. Wегов најпознатији ученик на кошаркашком терену је Драган Кићановић. Бобо је био његов први тренер… Неизоставан део његовог живота је и музика, свирао је у Културно-уметничком друштву „Дуле Милосављевић Желе“, а у „Абрашевићу“ је једно време наступао и као балетан. Био је и део неколико чачанских оркестара: „Кумови”, „Стари град“, „Свилен конац“, „Палилулац”. Члан је Удружења музичара xеза и забавне музике Србије од 1963. и „Естраде Мелос“. Аутор је и више књига, које су посвећене музици и спорту…
Наведене податке о професионалном животу у образложењу за доделу „Децембарске награде“, професор је желео да допуни и причом о раном детињству, одрастању без мајке, жртвовању и изузетној бризи оца о њему и његовој браћи Александру и Рашку. И тај део младости био је обележен напорним радом, учењем, спортом, музиком.
– Захваљујем на „Децембарској награди“ у име моје породице, супруге Ангелине, синова Зорана и Драгана и унука, родбине, свих ученика којих је било од две и по до три хиљаде, колега, спортиста, музичара… – велики је списак људи којима је Бобо упутио захвалност.
После доделе „Децембарске награде“, на свечаној седници, поводом Дана Чачка, наступио је Илија Илић, музичар и кантаутор. Припремио је аутентичан програм „Поетика”, спој уметности и забаве.
