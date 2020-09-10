Aktuelno

U NOVOM IZDANjU ČAČANSKOG GLASA ČITAJTE:

Z. Ј. Komentara (0)

– IGOR KRIVOKAPIĆ, NAČELNNIK GRADSKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR  –   KONTROLISANO VIŠE OD 10.000 OBJEKATA

-DIREKTOR „VODOVODA“ ZORAN PANTOVIĆ NAJAVLjUJE –  USKORO UTUŽENjA ZA NEREDOVNE PLATIŠE 

– „SRBIJA U RITMU EVROPE“   –  KAD ČAČAK ZAPEVA, ZAPLEŠE I POBEDI!

– INTERVJU: VAJAR RADOŠ ANTONIJEVIĆ   – „ŠATOR VIDOVDANSKI HRAM“ USKORO NA GRADSKOM TRGU 

– HUMANOST DRAGANE NASTANOVIĆ: KAKO RADIŠ, TAKO TI SE I VRATI 

– KAO U BASNI: – MUJO I LIJA U PLANINARSKOM DOMU

– SPORT: – TREĆE SPORTSKE IGRE MLADIH 

– SANjA ĐOKOVIĆ, PRVAKINjA SRBIJE

REGION:

LUČANI: USVOJEN REBALANS BUDžETA, UKINUTA VANREDNA SITUACIJA

IVANjICA: RADOVI NA VIŠE PUTNIH PRAVACA

GORNjI MILANOVAC:  USKORO „HILIJARD“

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

DANAS JE DRŽAVNI PRAZNIK

I. М.

Dan Ćirila i Metodija, odnosno Dan slovenske pismenosti i kulture, državni je praznik koji se prvi put obeležiti ove godine – na današanji dan, 24. maja. Ovaj novi datum postao je državni praznik nakon što je Vlada Srbije usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji, podseća Blic. „Ovim […]
Aktuelno Društvo

ТРАКТОР, А УСКОРО И КУЋА ЗА ЗОРАНА ПЕРОВИЋА (ВИДЕО)

I. М.

Зорану Перовићу који је учествовао на битци на Кошарама, у којој је рањен, а живи у Остри у нехууманим условима, данас је Пословно удружење „Градац 97“ донирало трактор, како би му колико толико олакшали живот. Градоначелник Чачка обећао је и да ће Град Зорану и његовој породици изградити нову кућу.
Aktuelno Grad

DUK ZA VIKEND

I. М.

Peti Dani urbane kulture (DUK) u Čačku održaće se 7. i 8. juna u Parku mladosti na Moravi. Tokom dva festivalska dana publika će moći da uživa u odličnom muzičkom programu koji čine veče lajv muzike i veče elektro zvuka. Izvođači su Cactus Fields, KKN, Zbedem, Atheist Rap, Dona Dada i Džonidža, Who See, Miloš […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.