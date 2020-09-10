U NOVOM IZDANjU ČAČANSKOG GLASA ČITAJTE:

– IGOR KRIVOKAPIĆ, NAČELNNIK GRADSKE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR – KONTROLISANO VIŠE OD 10.000 OBJEKATA
-DIREKTOR „VODOVODA“ ZORAN PANTOVIĆ NAJAVLjUJE – USKORO UTUŽENjA ZA NEREDOVNE PLATIŠE
– „SRBIJA U RITMU EVROPE“ – KAD ČAČAK ZAPEVA, ZAPLEŠE I POBEDI!
– INTERVJU: VAJAR RADOŠ ANTONIJEVIĆ – „ŠATOR VIDOVDANSKI HRAM“ USKORO NA GRADSKOM TRGU
– HUMANOST DRAGANE NASTANOVIĆ: KAKO RADIŠ, TAKO TI SE I VRATI
– KAO U BASNI: – MUJO I LIJA U PLANINARSKOM DOMU
– SPORT: – TREĆE SPORTSKE IGRE MLADIH
– SANjA ĐOKOVIĆ, PRVAKINjA SRBIJE
REGION:
LUČANI: USVOJEN REBALANS BUDžETA, UKINUTA VANREDNA SITUACIJA
IVANjICA: RADOVI NA VIŠE PUTNIH PRAVACA
GORNjI MILANOVAC: USKORO „HILIJARD“