U SUSRET 20. MEĐUNARODNIM MRČAJEVAČKIM SUSRETIMA

JUBILEJ POSVEĆEN DOBITNICIMA „POVELjE MORAVE“

Jubilarni 20. Međunarodni mrčajevački pesnički susreti biće održani 27. septembra u Mrčajevcima. Epidemiološke okolnosti su ovu masovnu kulturnu manifestiju vezale su za jedan dan i redukovan broj učesnika. Jubilarni susreti okupiće dosadašnje dobitnike „Povelje Morave“, među kojima su najznačajnija imena srpske književnosti, Matija Bećković, Ljubivoje Ršumović, Srba Ignjatović, Radomir Andrić, Zorica Arsić Mandarić i drugi.

U ime pokrovitelja manifestacije Grada Čačka, o organizovanju predstojećih susreta u novonastalim okolnostima, zamenik gradonačelnika Vladan Milić kaže:

-Samim tim što se već 20 godina održavaju, Mrčajevački pesnički susreti su od značaja za kulturnu scenu Čačka. To što se susreti događaju na seoskom području je samo još jedan kvalitet plus, jer se u Mrčajevcima okupljaju osim profesionalih pisaca, i pesniciamateri i mladistvaraoci,tako da se ja ne plašim za budućnost ovih susreta. Grad Čačak je i ranije, a i ubuduće će pomagati održavanje Pesničkih susreta. Ova godina je specifična po tome štou celom svetu imamo pandemiju korona virusa i moramo biti pažljiviji u organizaciji svih manifestacija, tako i ove. Olakšavajuća okolnost je tošto se manifestacija odvija, uglavnom na otovrenom. Zbog toga smo napravili jedan divan amfiteatar u dvorištu Osnovne škole u Mrčajevcimakoji nosi naziv Pesnički trg, zahvaljujući, pre svega, članovima Udruženja književnika i Lunetu Levajcu, tako da ćemo ove godine sa manjim brojem poklonika dobre pisane reči i stihova obeležiti 20. godišnjicu. Mi smo planirali da to obeležimo na jedan veličanstveniji način i verujem da ćemo to uraditi iduće godine, ako okolnosti dozvole i tako se odužiti za ovaj jubilej.

Milić ističe da će biti nastavljen rad sa predstavnicima Organizacionog odbora, kao i radovi na uređenju Pesničkog parka, tako da će u narednoj, 21. godini, održavanja Pesničkih susreta biti zaokružena jedna celina, koja će, po rečima zamenika gradonačelnika, biti na ponos Mrčajevčanima, Udruženju književnika Srbije i Gradu Čačku. Nema smetnji da se dodeli tradicionalna nagrada „Povelja Morave“, a budžet za manifestaciju je već određen, potvrđuje Vladan Milić.

-Znamo da tu ima kandidata i iz inostranstva i to je velika stvar za Mrčajevačke pesničke susrete, jer su oni naši kulturni ambasadori u svetu. Zato je dobro da nas dožive u najboljem svetlu. S obzirom na okolnosti i poznatu situaciju sa pandemijom, Grad Čačak je predložio Organizacionom odboru da se ove godine manifestacija odvija u redukovanom obimu, odnosno, da bude prisutan manji broj učesnika, ne više od 40, što nam garantuje da ćemo se pridržavati svih preporučenih mera Vlade Republike Srbije- istakao je Vladan Milić.

U saradnji sa Udruženjem književnika Srbije, MZ Mrčajevci i Književnim društvom Mrčajevci manifestacija je osnovana 2001. godine, od 2003. dodeljuje se nagrada „Povelja Morave“ za celokupan opus domaćem i inostranom pesniku koji stvara na srpskom jeziku ili afirmiše srpsku literaturu. Od 2007. na vidikovcu Ilijaku postavljena je Pesnička stena na kojoj se nalaze upisana imena svih laureata. „Povelja Morave“ je jedino međunarodno priznanje koje dodeljuje Udruženje književnika Srbije, a pokrovitelj manifestacije je Grad Čačak, koji je svojom odlukom Mrčajevačke pesničke susrete 2014. proglasio kulturnom manifestacijom od značaja za grad.

Osnivač manifestacije i umetnički rukovodilac Pesničkih susreta Lune Levajac, ujedno i predsednik Književnog društva „Mrčajevci“, najavio je da će 20. Međunarodni pesnički susreti zbog pandemije korona virusa i odgovornog ponašanja, ovoga puta, umesto stotinu, okupiti manji broj pesnika, uključujući i one iz inostranstva, budući da je manifestacija i deo Beogradskog međunarodnog susreta pisaca, naglasivši da infrastruktura i program manifestacije dozvoljavaju da se sve organizuje na otvorenom.

Vladan Milić i Lune Levajac

-Povodom jubileja, ovegodine će zvanično biti otvoreni Pesnički trg i Pesnički park u dvorištu OŠ„Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima. Sama činjenica da je ovo jubilej i da je kroz pesničke susrete prošlo 3.160 pesnika za 19 godina, da su nam dolazila velika pesnička imena iz zemlje, regiona i inostranstva, govori po sebi, a o kakvim dometima je reč, potvrđuje i podatak da je među dobitnicima „Povelje Morave“ dosadašnjih šest predsednika Udruženja književnika Srbije, uključujući i aktuelnog Milovana Vitezovića. To znači da smo kroz žiriranje i odabir mnogo vodili računa da se na Pesničkoj steni nađu imena od velikog dela i time se ponosimo. Ove godine smo planirali da pozovemo sve dobitnike Povelje koji mogu da dođui da njima posvetimo ove 20. jubilarne susrete. Očekujemo da čujemo njihovo mišljenje i iskustva koja će nam koristiti u budućnosti. I ove godine „Poveljom Morave“ biće nagrađena dva domaća i jedan inostrani autor. Za ovu priliku biće štampan Zbornik poezije svih 42 laureata, uključujući i ovogodišnje. Nažalost, sedmoro od dosadašnjih 39 dobitnika je preminulo, kao i deset članova Književnog društva Mrčajevci.

Pokrovitelj 20. Međunarodnih mrčajevačkih pesničkih susreta je Grad Čačak, organizatori su Udruženje književnika Srbije, KD Mrčajevci, MZ Mrčajevci, OŠ „Tatomir Anđelić“ u Mrčajevcima, a suorganizator Dom kultureČačak.

Z. L. S.