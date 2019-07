UČENICI U KLASI PROFESORA SOLFEĐA ACA MILEKIĆA OSVOJILI 70 NAGRADA

Učenici Muzičke škole „Dr Vojislav Vučković“, u klasi profesora solfeđa Aca Milekića, ove školske godine su učestvovali na šest takmičenja (26. Republičko takmičenje iz solfeđa i teoretskih predmeta – Beograd, 17. Takmičenje mladih solfeđista – Požarevac, 9. Otvoreno takmičenje iz Solfeđa „Binički“ – Beograd, 10. Otvoreno takmičenje „Viva la musica“ – Sremska Mitrovica, 2. Festival solfeđa i teorije muzike – Čačak i 6. Međunarodno takmičenje „Kornelije“ – Beograd) i osvojili 70 nagrada, 54 prve, od kojih je sedam specijalnih (100 poena), deset drugih, pet trećih i jednu pohvalu.

Na ovim takmičenjima su učestvovali učenici svih šest razreda Osnovne muzičke škole u svim disciplinama (solfeđo, teorija muzike i ekipno takmičenje). Nagrađeni učenici su: Anastasija Kovačević (pet prvih), Lena Dimitrijević (pet prvih, od kojih je jedna specijalna), Elena Glišović (pet prvih, od kojih je jedna specijalna i jedna druga), Milica Vujić (šest prvih, od kojih su dve specijalne i jedna treća), Jana Stolica (tri prve i jedna druga), Jovana Divljaković (četiri prve), Dunja Šiljković (tri prve i jedna druga), Jana Čolović (pet prvih), Katarina Nina Palurović (jedna prva, jedna druga i jedna treća), Kristina Kurćubić (jedna prva, dve druge i jedna treća), Luka Đurović (dve druge i jedna treća), Helena Vilotijević (jedna treća), Elizabeta Pešaković (jedna druga), Jovan Pajović (jedna pohvala), Neda Spasović (jedna specijalna i jedna treća), Nevena Ćosović (jedna prva), Uroš Tišma (dve prve), Selena Ilić (jedna prva), Đurđa Sretenović (jedna prva), Jovana Veljović (jedna specijalna), Emilija Jelić (jedna specijalna), Helena Pavlović (jedna prva), Andrea Paunović (jedna prva), Uroš Sretenović (jedna prva), Petar Prlinčević (jedna prva), Vladimir Janković (jedna prva), Ognjen Topalović (jedna prva), Milica Lišančić (jedna prva) i Mina Rajičić (jedna prva).

– Posebno bih istakao pet prvih nagrada od kojih su dve specijalne (100 poena), sa 26. Republičkog takmičenja iz solfeđa i teoretskih predmeta, održanog u Beogradu, koje su osvojili učenici: Jana Čolović, Milica Vujić, Elena Glišović, Neda Spasović i Nevena Ćosović. Naravno, i ostali nagrađeni učenici su za svaku pohvalu. Sa svojim učenicima imam lepu saradnju, tako da ih redovno vodim na gotovo sva domaća i međunarodna takmičenja. Za ovu školsku godinu mogu reći da je izuzetno uspešna. Zapravo, u našoj školi se nikada nije dogodilo da je neko sa svojim učenicima u jednoj školskoj godini osvojio tako veliki i tako značajan broj nagrada. Na tu činjenicu, a bez lažne skromnosti, veoma sam ponosan, kao što se ponosim i svojim marljivim, vrednim, radnim i iznad svega dobrim učenicima – kaže za naš list profesor Aca Milekić i naglašava da je bitno da se ozbiljno radi i da škola napreduje, a za to postoje gotovo idealni uslovi.

Prema rečima profesora, put do ovih nagrada nije bio baš jednostavan. Mnogo vremena, truda i raznih odricanja bilo je potrebno kako bi se ostvarili ovakvi uspesi. Za ostvarenje visokih rezultata to se svakako podrazumeva, ali profesor smatra da je ključ uspeha mnogo kompleksniji.

– Na našem podneblju ima mnogo muzikalne dece. Do njih treba doći i to u odgovarajućoj uzrasnoj dobi. Zbog toga je neophodan sveobuhvatan rad, a to za početak podrazumeva jedan osmišljen, dugotrajan, uporan i sistematičan pristup u odabiru učenika. Ideja odlaska po školama i obdaništima, kako bi stručni ljudi bili u prilici da čuju svu decu i prepoznaju one koji pokazuju određenu muzikalnost, urodila je plodom. Zahvaljujući dogovoru direktora Muzičke škole sa direktorima osnovnih škola i njihovom razumevanju i ljubaznosti, ova praksa polako prelazi u tradiciju. Ovim putem roditelji budu obavešteni o muzikalnosti svoje dece, ali i o terminima prijemnih ispita za upis u razna muzička zabavišta i pripremni razred. To je još jedna selekcija kako bi Muzička škola jačala i u samom startu bila na što višem nivou po kvalitetu. Sve ostalo je posebna priča. Učestvuju svi profesori Muzičke škole, tako što svojim profesionalnim pristupom, entuzijazmom i velikom ljubavlju prema deci i muzici sve čine da bi učenici napredovali i kako bi u našem gradu, a i šire, svi bili vedriji, srećniji, zadovoljniji i na kraju – pod uticajem muzike, bar za nijansu i bolji ljudi – istakao je profesor Milekić, koji je u Muzičkoj školi “Dr Vojislav Vučković” u Čačku zaposlen od 1993. godine.

Naš sagovornik, kao vrstan poznavalac i zaljubljenik muzike, neumorno traga za muzičkim talentima i zbog toga je više puta posećivao sve osnovne škole i obdaništa, na ovom području. Kao potvrda odličnih metoda, dobro osmišljenog rada i iskrenog odnosa prema deci, rezultiraju neponovljivi uspesi njegovih učenika. Inače, profesor je i višegodišnji član žirija na Dragačevskom saboru trubača u Guči.

N. R.