UHAPŠEEN ZBOG LAŽNOG SMS

Kako prenosi RTS, Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za suzbijanje visokotehnološkog kriminala, uhapsili su V. P. (1986) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje panike i nereda.

Sumnja se da je on juče, na društvenoj mreži Tviter, širio lažnu vest kako „ima informaciju iz ministarstva da će sutra u 18 časova da se objavi zabrana od 24 sata, koja verovatno kreće za 48 sati i da će trajati verovatno do 15. aprila, kao i da će samo po jedan član domaćinstva moći da izađe iz kuće svaki drugi dan do prodavnice i nazad“.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, navodu RTS.

Izvor: RTS