УКИНУТЕ БЛОКАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКА

Свуда у Србији завршене су блокаде саобраћајница, чиме су окончани протести пољопривредника који су трајали од 11. фебруара. Блокаде су уклоњене у среду, 4. марта, током ноћи, након састанка министра пољопривреде Драгана Гламочића са представницима Удружења пољопривредника „Шајкача“ и Удружења произвођача млека Шумадије и Поморавља, на коме се разговарало о мерама за стабилизацију тржишта млека.
Након одржаног састанка са представницима пољопривреде, Министарство пољопривреде је објавило да је разговор био успешан.
Како је навео министар пољопривреде Гламочић, Министарство је утврдило да млекаре више немају залихе сирева, захваљујући откупу вишкова и подршци државе у пласману тих производа у трговинским ланцима, чиме је направљен први корак ка растерећењу тржишта и ослобођен простор за даљи откуп млека“. Када је реч о цени млека, Гламочић је истакао да држава не може да је одређује административним путем, али да је Министарство апеловало на млекаре да је повећају.
Једна од најављених мера је и увођење обавезних писаних уговора између произвођача и откупљивача, о чему би Влада Србије требало да одлучује наредне недеље. Министарство је, како је после састанка саопштено, покренуло и иницијативу за повећање царина на млеко у праху, и то на девет одсто за увоз из Европске уније и 20 одсто за увоз из трећих земаља. Истовремено се воде разговори са Европском комисијом о увођењу прелевмана на сиреве и млеко у праху.
Гламочић је најавио и нови Правилник о декларисању хране, којим ће бити уведена графичка ознака „100% из Србије“ за производе чији су сви састојци домаћег порекла, као и кампању за подстицање потрошње домаћег млека и млечних производа.
Такође, министар пољопривреде је нагласио да држава не може да даје нереална обећања, уз напомену да се то односи на захтев за потпуну забрану увоза млека и млечних производа, али да су подстицаји за сточарство значајни и да се исплате убрзавају.
Пољопривредници су након одржаног састанка у изјавама за медије навели да нису задовољни исходом преговора, али да прекидају блокаде, јер почиње пролећна сетва.
В. С.