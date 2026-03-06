Kultura

ВОЂЕЊЕ КРОЗ РИСИМОВУ ИЗЛОЖБУ ЦРТЕЖА “ПЛАВА ЛИНИЈА”

vladecaglas Komentara (0)

У суботу, 7. марта, у 13 часова, у Галерији “Рисим”, биће организовано стручно вођење кроз изложбу цртежа Богића Рисимовића Рисима “Плава линија”. Посетиоцима ће коауторка ове поставке Јулка Маринковић представити и објаснити, за ширу јавност, мање познат вид уметниковог стваралаштва. Овом приликом изложено је 75 цртежа који представљају илустрације рађене за часописе, новине и књиге, а углавном се заснивају на легендама и предањима из наших крајева. Важно је истаћи да је већина њих први пут јавно приказана.

Ова изложба је почетком прошле године била организована у Кабинету графике Народног музеја у Београду, а у Галерији “Рисим” је отворена 16. децембра. Она представља увод у обележавање 100 година од рођења и 60 година од уметникове смрти. Осим ове изложбе, током године биће приређена велика изложба Рисимових слика у Уметничкој галерији “Надежда Петровић”, као и Меморијални симпозијум “Богић Рисимовић Рисим 1926-1986-2026” посвећен овом уметнику и његовом уметничком раду.

Овом изложбом и стручним вођењем, као пратећим програмом поводом јубилеја, показује се Рисимова свестраност и указује на значај његовог деловања за Чачак и Уметничку галерију “Надежда Петровић”, посебно од оснивања Спомен-збирке Богића Рисимовића Рисима 1992. године, када његова заоставштина, поклоном породице, постаје саставни део Уметничке галерије. Разлози више него довољни да се посети Галерија “Рисим” и пропрати излагање Јулке Маринковић.

В. Д.

