ДЕЦЕМБАР, ФОТО: ЗОРАН ЗИНДОВИЋ
Društvo

Умерено до потпуно облачно

G. D. Komentara (0)

Прогноза времена за 4. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)

Фото: Мима Зиндовић

Четвртак: Ујутру на северозападу земље, у Неготинској Крајини, као и по појединим котлинама западне и јужне Србије магла или ниска облачност. Током дана умерено до потпуно облачно, на северозападу, западу и југозападу понегде са слабом кишом. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено и јак, источни и југоисточни, на југу Баната и у доњем Подунављу са ударима олујне јачине. Најнижа температура од 2 до 7, а највиша од 5 на западу до 13 степени на југоистоку.

ДЕЦЕМБАР, ФОТО: ЗОРАН ЗИНДОВИЋ
ФОТО: ЗОРАН ЗИНДОВИЋ

Slične Vesti
Društvo Zdravstvo

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

vladecaglas

Јуче су у Породилишту чачанске Болнице рођена ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. У породилишту Опште болнице Чачак рађају се бебе са подручје града Чачка, лучанске и ивањичке општине. Извор: „Ча глас“

сат
Društvo

Померање часовника уназад за један сат

G. D.

ИЗВОР: РТС Зимско рачунање времена – дуже ћемо спавати, али дан ће нам бити краћи Померање часовника уназад за један сат наредних дана може да изазове малу конфузију у нашем организму. Како сан утиче на наше физичко и ментално здравље и колико ће нам бити потребно да се прилагодимо на овај прелазак објашњава професор др […]
Društvo

ZBOG SNEGA OGRANIČENA BRZINA NA AUTOPUTU

I. М.

Saobraćaj na deonici auto-puta od Ljiga do Šarana se otežano odvija zbog jakih snežnih padavina, saopštili su Putevi Srbije i navode da je ograničenje brzine na auto-putu smanjeno na 60 km/h. Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, Požege, Novog Pazara, Užica, Valjeva, Vranja. Na više putnih pravaca u brdsko-planinskim […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.