Прогноза времена за 4. децембар
(Извор: РХМЗ, РТС)
Четвртак: Ујутру на северозападу земље, у Неготинској Крајини, као и по појединим котлинама западне и јужне Србије магла или ниска облачност. Током дана умерено до потпуно облачно, на северозападу, западу и југозападу понегде са слабом кишом. Ветар слаб и умерен, у кошавском подручју повремено и јак, источни и југоисточни, на југу Баната и у доњем Подунављу са ударима олујне јачине. Најнижа температура од 2 до 7, а највиша од 5 на западу до 13 степени на југоистоку.