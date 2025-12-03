Grad

ПОЗНАТИ ОВОГОДИШЊИ КАНДИДАТИ ЗА „ДЕЦЕМБАРСКУ НАГРАДУ“

Kомисија за обележавање празника и доделу признања предложила је да „Децембарска награда Града Чачка“ за 2025. годину припадне: Факултету техничких наука, Центру за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ и професору енглеског језика у пензији Слободану Стефановићу. Коначну одлуку о добитницима најпрестижнијег градског признања донеће одборници Скупштне града Чачка на седници која ће бити одржана у среду, 10. децембра.

Комисија за обележавање празника и доделу признања разматрала је у понедељак, 1. децембра, укупно 18 предлога за „Децембарску награду Града Чачка“ који су стигли у предвиђеном року и донела одлуку да овогодишњи добитници најпрестижније градске награде буду: ФТН, Центар „Зрачак“ и Слободан Стефановић, професор енглеског језика у пензији и бивши кошаркаш.

Како стоји у образложењу предлога одлуке да се најпрестижније градско признање додели најстаријој високошколској установи у Чачку – Факултету техничких наука, „у години у којој се обележава значајан јубилеј ФТН-а , „Децембарска награда“ је, без сумње, симболично одликовање за педесетогодишњи труд генерација професора, студената и запослених који су стварали темеље знања, културе и развоја у свом граду“.

„Центар за пружање услуга социјалне заштите „Зрачак“ није само установа, он је симбол љубави и заједништва, тиха светлост која греје оне којима је најпотребнија . Посебан допринос „Зрачка“ огледа се у промоцији друштвене одговорности и хуманости, као и у залагању за права и достојанство особа са инвалидитетом. Својим континуираним радом и резултатима установа „Зрачак“ представља пример добре праксе у области социјалне заштите, инклузије и подршке породицама особа са инвалидитетом, чиме значајно доприноси развоју хуманијег и солидарнијег друштва у нашем граду“, истакнуто је у образложењу предлога да се ова установа упише на листу добитника највишег градског признања – „Децембарске награде“.

Када је реч о трећем кандидату за „Децембарску награду“ Слободану Стефановићу, у образложењу се истиче да му се ово признање додељује за све што је учинио за наш град као професор, музичар и кошаркаш и да је оно уједно и права честитка за његов 90. рођендан.

Свечана седница Скупштине града Чачка на којој ће бити додељене „Децембарске награде“ биће одржана 18. децембра.

