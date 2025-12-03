ПОЗНАТИ ОВОГОДИШЊИ КАНДИДАТИ ЗА „ДЕЦЕМБАРСКУ НАГРАДУ“

Povodom Dana bibliotekara i Dana grada Čačka, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” odobrava popust od 50 odsto na cenu godišnje članarine za sve kategorije korisnika. Ovu pogodnost mogu iskoristiti svi građani Čačka, kao i čitaoci u ograncima u Mrčajevcima, Zablaću, Prijevoru i Preljini od 14. decembra do 21. decembra 2019. godine. Čaglas

