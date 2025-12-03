На Агромонском факултету у сарадњи са Пољопривредном стручном службом у петак почиње обука за употребу пестицида. Обавезно је да обуку прођу сви пољопривредници који се професионално баве производњом и продајом хране. Обуке спроводе 32 овлашћена правна лица пољопривредне саветодавне стручне службе, факултети и високе школе које су основане од стране Владе Србије.
– Сва газдинства која се баве производњом хране мораће да прођу обуку да би куповали пестициде. Сви они који не буду имали сертификат нећете моћи да конкуришу за субвенције. Обука се спроводи на Агромонском факултету, потребни су: пријавни образац и уплатница на 3.400 динара што се предаје или на факултету или у ПСС – рекао је др Иван Глишић, члан Градског већа, профестор на Агрономском факултету.
Полазници стичу знање о безбедном руковању, примени, складиштењу транспорту и одлагању средстава за заштиту биља. Један од проблема који би требало да буде решен захваљујући обукама јесте и да се смањи појава коришћења пестицида који се набављају на црном тржишту, али и да се производи безбеднија храна.
В. Ј.