СВЕ СПРЕМНО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА „СВОЈ НА СВОМЕ”

Горњи Милановац је у потпуности спреман за спровођење новог Закона о евидентирању и упису права на непокретности, познатијег као пројекат „Свој на своме“.
Спремност је потврдио Ђорђе Милић, директор Агенције за просторно планирање и урбанизам, након обиласка Јединственог управног места, заједно са председником Дејаном Ковачевићем. Апликација за сервис је инсталирана, а уз помоћ Републичког геодетског завода у њу је убачен целокупан просторни и урбанистички план.
За грађане Горњег Милановца цена легализације износи сто евра по стамбеном објекту, док се помоћни објекти не плаћају.
Ђорђе Милић, директор Агенције за просторно планирање и урбанизам честитао је Ковачевићу на доброј припреми и организацији, с обзиром на то да је рок 8. децембар, када потпуно креће спровођење овог закона. Закон „Свој на своме” подразумева евидентирање и упис објеката који из неког разлога до сада нису били уписани у катастар непокретности.
– Има око 4,8 милиона објеката који нису уписани у катастар непокретности. Велики задатак је пред Агенцијом за просторно планирање, пред републичким и општинским геодетским заводима, пред Министарством за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру, као и пред свим јединицама локалне самоуправе да заједнички спроведемо овај задатак и да ми коначно, као што и стоји у овом закону, будемо „свој на своме”. Неприхватљиво је да објекти из неког разлога нису евидентирани у јавним евиденцијама непокретности, односно, да нису уписани у катастар. Убеђени смо да ћемо заједно успети да коначно решимо велики број тих објеката. Процедура је доста једноставна, јер се ради електронски. Прилагођене су електронске апликације, тако да људи могу то да раде и од куће. Они који нису вешти са рачунарима и мобилним телефонима могу да дођу, директно у услужне центре у својим општинама. Поред пунктова у општини биће и доста шалтера у поштама широм Србије. Горњи Милановац је потпуно спреман и јако добар пример како може да се организује и да се иде у правцу примене овог закона — рекао је Ђорђе Милић, директор Агенције за просторно планирање и урбанизам.
Када је реч о документацији која је потребна за пријаву и легализацију непокретности у оквиру пројекта „Свој на своме“ процедура је поједностављена. Милић је објаснио да је од докумената обавезно имати личну карту, јер се на основу ње врши идентификација и уносе подаци о претпостављеном власнику заједно са идентификационим матичним бројем. Ако је објекат већ на земљишту где је претпостављени власник уписан, апсолутно није потребан никакав додатни документ. У случају да земљиште није уписано или је објекат подигнут без одговарајуће документације, онда је потребно донети евентуално основни документ о власништву на том земљишту из претходног периода.
– Све остало је дигитализовано, све се види у апликацији, где се објекат налази, како изгледа, на којем се земљишту налази и онда се све то аутоматски идентификује – додао је Милић.
На крају процедуре грађани добијају један документ, односно „личну карту“ објекта са свим подацима.
– Ми смо урадили комплетан зонинг план општине Горњи Милановац, тако да смо спремни за пријем пријава. Урадили смо и једну показну вежбу, а иначе смо на располагању свим нашим суграђанима који нису сигурни у коришћење дигиталне апликације и нису сигурни да то могу сами да ураде. Све је осмишљено, тако да грађанима у суштини и не треба помоћ, али уколико нису сигурни, могу да дођу код нас на неколико локација. Прва локација је Таковска 2, где се налази седиште општине. Друга локација је друга зграда општине у Тихомира Матијевића 4, а имаћемо помоћ и по матичним службама у селима. То значи да ћемо имати издвојена одељења у Прањанима, Такову, Руднику и у Угриновцима, где ће наши запослени помагати грађанима око подношења пријава. Значај овог закона је веома велики. Имате велики број наших грађана који из разних разлога нису успели да упишу кућу у којој живе на своје име. Сада ће коначно моћи да као што закон каже, буду “свој на своме”, јер је и циљ закона да ви можете да располажете својом имовином. До сада нисте могли да узмете кредит на основу те имовине, нисте могли да је ставите у промет, могли сте само да је користите. Сада овај закон омогућава много шири спектар могућности него раније — истакао је Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац.
Важно је истаћи да је након обиласка Јединственог управног места у Горњем Милановцу одржан и велики састанак са представницима Рашког, Моравичког, Златиборског и Колубарског округа, као и са представницима свих градова и општина из ових округа. Састанак је организован како би се колегама пружили одговори на сва питања и отклониле евентуалне недоумице у вези са применом новог закона, како би сви потпуно спремни дочекали почетак његовог спровођења, 8. децембра.
Кабинет председника Општине
Приредила: Виолета Јовичић